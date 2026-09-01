El Sevilla cierra dos fichajes de golpe: Lucas Stassin y Félix Correia aterrizan juntos

Tras alcanzar ayer un acuerdo con el Saint-Étienne, la llegada del delantero belga era esperada, saltando la sorpresa al ver arribar al mismo tiempo al extremo zurdo portugués, procedente del Lille. Ambos se incorporan en calidad de cedido con opciones de compra no obligatorias

El Sevilla FC ha cerrado dos fichajes de una tacada y ambos se encuentran ya en la capital hispalense, adonde han aterrizado pasado el mediodía. Así, Lucas Stassin y Félix Correia se convertirán en el noveno y el décimo refuerzo de la temporada. Y aún podría llegar alguno más, pues no se descarta a un central (se ha preguntado por el colchonero Giménez) y tampoco a un pivote, aunque se da por hecho que Rubén Vargas no saldrá traspasado salvo sorpresa y sin ello apenas quedaría margen económico.

De un lado, José Ignacio Navarro cerró este pasado lunes el acuerdo con el Saint-Étienne para hacerse con el delantero que con tanta insistencia venía reclamando Luis García Plaza. Tras la llegada de Robbie Ure, el técnico madrileño insistió en que la gran prioridad debía ser apuntalar el ataque. Y para ello ha arribado Lucas Stassin, quedando a expensas de que hoy mismo supere el reconocimiento médico y estampe su firme como nuevo jugador sevillista.

Un préstamo de 2,5 millones y una elevada opción de compra

El ariete belga de 21 años llega cedido por el conjunto francés, donde tiene contrato hasta 2029 tras su reciente ampliación, abonando el club de Nervión 2,5 millones de euros por el préstamo. La intención de los galos durante todo el verano ha sido buscar un traspaso definitivo, pero finalmente han accedido a esa vía que sí encaja en la economía de la entidad de Eduardo Dato, donde se guardan a su vez una elevada opción de compra por valor de 25 millones de euros. Si la misma se ejecuta a final de curso, además, el equipo galo se reservaría el 20% de la plusvalía.

Stassin le gana la partida a Deivid Washington

El internacional absoluto por los 'Diablos Rojos' ha participado en dos de los tres encuentros disputados por su equipo esta campaña en la Ligue 2, después de que arribara hace dos veranos a cambio de 10 millones de euros procedente del Westerlo de su país. Desde entonces sus números no han sido malos (12 goles en su primera campaña en la Ligue 1 y 11 en la pasada, ya en la segunda gala), por lo que a priori el ex canterano del Anderlecht se antoja una opción menos experimental que la del brasileño Deivid Washington, por el que también se negoció en el día de ayer para que llegase cedido por el Estrasburgo, que lo comprará a su vez al Chelsea por 16 millones.

Aparcada esa vía, Lucas Stassin ha llegado sonriente e ilusionado de cara a esta nueva etapa en su carrera, después de que ya ayer no viajase con el resto de sus compañeros a Dijon para afrontar una nueva jornada de la Ligue 2 y se anunciase que hoy mismo tomaría un vuelo con destino a Sevilla. Con un valor de mercado de 15 millones de euros según Transfermarkt, se trata a priori de una apuesta interesante que podría permitir a García Plaza jugar con dos delanteros de inicio, quedando también Isaac Romero para completar la terna. Este mismo miércoles, de hecho, el belga podría ponerse a las órdenes del técnico madrileño, e incluso tendría opciones de entrar en la lista para que choque del próximo domingo a domicilio ante el Espanyol de Monchi, lo que añade un picante especial a dicho duelo.

Félix Correia, polivalencia para los dos costados

Pero lo que ha sido una sorpresa es que en el mismo vuelo haya llegado también Félix Correia. ESTADIO Deportivo ya pudo conocer ayer de fuentes cercanas al jugador que se trataba de una posibilidad real y existían conversaciones con el Lille, confirmando este mismo martes que el acuerdo estaba muy cerca de concretarse, algo que ya ha sucedido, a falta también de las pruebas médicas.

El extremo zurdo portugués, de 25 años, puede jugar en ambas bandas y es el elegido para suplir la baja de Oso, llegando también cedido con opción de compra no obligatoria por parte del conjunto francés.

Firmado el pasado verano por 7 millones de euros procedente del Gil Vicente de su país (su valor de mercado es de 10 millones según Transfermarkt), el lisboeta tuvo buenos números la pasada campaña: 5 goles y 6 asistencias en 48 partidos y casi 3.000 minutos de juego. Pero, pese a ello, el luso, internacional en categorías inferiores, ha sido criticado por una parte de la afición del conjunto galo, con el que esta misma temporada ha participado en dos encuentros en la Ligue 1, el último de ellos como titular ante el PSG.