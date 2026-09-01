El Sevilla mantiene dos vías abiertas con Fábio Cardoso y pregunta por Giménez para rematar la defensa

Desde el entorno del portugués aseguran a ESTADIO Deportivo que el acuerdo para la rescisión no es fácil, si bien cuenta también con ofertas de Arabia Saudí. Al mismo tiempo, José Ignacio Navarro ha llamado a la puerta del Atlético de Madrid para interesarse por la cesión del central uruguayo

Llegó el último día del mercado de fichajes, que se espera bastante movido en el Sánchez-Pizjuán. A lo largo de la mañana de este martes, de hecho, se espera que aterrice en la capital hispalense el belga Lucas Stassin para rematar la delantera, al tiempo que se multiplican las gestiones con diferentes extremos para firmar al relevo de Oso. Como se viene informando desde ayer, esas son las dos grandes prioridades si finalmente no se produce la venta de Rubén Vargas. Pero José Ignacio Navarro sigue llamando también a otras puertas para intentar conseguir más refuerzos en otras líneas.

Enquistada la situación de Marcao, se sigue adelante con Fábio Cardoso

Así, uno de los anhelos de la dirección deportiva durante todo el verano ha sido apuntalar el eje de la defensa con un efectivo más (sonaron Rubén Duarte o Antonio Raíllo). En estos momentos, Luis García Plaza cuenta con Kike Salas, Castrín y Sangante, pues Marcao ha vuelto a padecer problemas físicos durante todo el verano y no ha entrado en ninguna de las tres convocatorias ligueras. El gran objetivo era poder colocarlo (tiene contrato hasta 2028), pero a estas alturas esa vía parece una quimera, lo que no es obstáculo para que se hayan realizado nuevas gestiones en dicha posición.

De un lado, José Ignacio Navarro trabaja en la salida de Fábio Cardoso, el único de los descartes como tal que le queda por colocar. El portugués se ha pasado toda la pretemporada entrenándose al margen del grupo y ve acercarse el 'deadline' sin una solución a su situación. Así ESTADIO Deportivo ha podido conocer que ambas partes han venido negociado la rescisión del año de contrato que le queda, pero hasta ayer mismo no se había podido alcanzar un acuerdo y desde su entorno consideran que es difícil que se produzca.

El tira y afloja que frena la rescisión de su contrato y la vía del traspaso

Lo cierto es que el defensor luso, firmado a última hora el pasado verano por Antonio Cordón a coste cero, procedente del Oporto, no quiere renunciar a su sueldo, que no es precisamente bajo, mientras que el Sevilla FC aprieta para pagarle el menor porcentaje posible. No quiere repetir fórmulas como las de Joan Jordán o Rafa Mir, en las que tuvo que abonar buena parte de sus salarios para encontrarles una salida. Por ello, dicha vía se encuentra bloqueada.

No quiere decir todo ello, sin embargo, que la rescisión esté descartada. Pero también cabe la posibilidad de que el de Águeda se marche traspasado, pues cuenta con ofertas de Arabia Saudí, donde ya jugó en las filas del Al-Ain hace dos temporadas. El problema en este caso es que desde Nervión vendrían exigiendo dinero por su pase, según apuntan fuentes cercanas al jugador, si bien todo hace indicar que el verdadero obstáculo está en su ficha. Por delante, en cualquier caso, solo queda ya el día de hoy para tratar de llegar a un entendimiento que no se antoja fácil, con ambos caminos abiertos.

El problema con Giménez, su salto salario: el porcentaje que podía pagar el Sevilla FC

Si Fábio Cardoso se va, José Ignacio Navarro tendrá más argumentos económicos en estas últimas horas del mercado. Y según apunta el periodista Rubén Uría, ha contactado con el Atlético de Madrid para preguntar por la cesión del también central José María Giménez, valorando la posibilidad de su cesión hasta final de temporada. Las conversaciones entre clubes son un hecho, si bien no hay nada cerrado, pues el gran problema en este caso también está en sus emolumentos.

El veterano zaguero uruguayo, toda una institución en el Metropolitano, se ha quedado sin sitio en los planes de Diego Simeone (tiene por delante a Hancko, Marc Pubill, Le Normand y 'Cuti' Romero). Por ello, durante todo el verano ha estado en el escaparate, sin que haya llegado una oferta satisfactoria para ambas partes. El Benfica también lo tiene en mente. Pero para aterrizar en Nervión, el club rojiblanco tendría que asumir la mayor parte de su sueldo, en torno al 80%, según el diario As.

El esfuerzo sevillista no puede ir más allá por un jugador que se ha visto lastrado por las lesiones en los últimos y la pasada campaña disputó 25 partidos, 15 de ellos como titular. A sus 31 años, y después de 13 en la disciplina colchonero, Giménez ha tenido minutos este curso ante Villarreal y Sevilla FC, pero es consciente de cuál es su rol en la plantilla y deberá tomar una decisión al respecto: conformarse con la suplencia o rogar que el Atlético facilite su marcha.