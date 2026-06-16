El Sevilla pregunta por Raíllo: su sueldo, otras ofertas y un sentimiento bético "desde chiquitillo"

El club de Nervión ha tanteado al veterano central del Mallorca, donde tiene un año más de contrato. En Palma es toda una institución, pero medita salir tras el descenso, lo que ha hecho que su salario baje a la mitad. Dará que hablar su declarado beticismo

El Sevilla FC busca refuerzos en prácticamente todas sus líneas, pues además cualquier jugador de su plantilla está en venta si llega una oferta interesante, con lo que la planificación dependerá también en gran medida de esos necesarios traspasos que generen las tan ansiadas plusvalías. Así, aunque una de las grandes prioridades reside en la portería, con Diego Conde en 'stand by' mientras se mantiene vivo el sueño de Vlachodimos, José Ignacio Navarro rastrea el mercado en busca de oportunidades en todos los puestos, incluido un eje de la zaga donde actualmente existe 'overbooking', surgiendo el nombre de Antonio Raíllo.

García Plaza cuenta con tres de los siete centrales del Sevilla FC

En estos momentos, con el inicio de la pretemporada a la vuelta de la esquina, Luis García Plaza tiene siete centrales en nómina, tras el fichaje ya confirmado de Arouna Sagante. Aunque realmente solo cuenta con tres de ellos, el senegalés, que llega a coste cero procedente del Le Havre, y los dos que acabaron a gran nivel la temporada: Kike Salas, que se ha convertido en uno de los jugadores más valorados del plantel y por tanto más vendibles, y Andrés Castrín, con quien se negocia la ampliación de un contrato que finaliza en 2027.

Facilidades, a priori, con Gattoni y Fábio Cardoso

Junto al aruncitano y el gallego, además, tienen contrato en vigor Fábio Cardoso y Fede Gattoni, pero ninguno de ellos jugó ni un solo minuto desde la llegada del técnico madrileño al banquillo y en ambos casos se les busca sendas salidas que no deben ser demasiado complicadas. El portugués llegó gratis el pasado verano y no pondrá demasiados problemas, como ha informado ESTADIO Deportivo, mientras que el argentino regresó de su cesión en River Plate y acaba en 2027, si bien su rescisión, si no se le encuentra destino, es una opción factible al no tener una ficha muy elevada.

El papelón sevillista con Nianzou y Marcao

Más difícil será desprenderse, como se desea, de Tanguy Nianzou, con otro año más de contrato, y Marcao, que prolongó el suyo hasta 2028 a cambio de diferir su sueldo y ayudar con ello a las inscripciones el pasado verano. Los salarios de ambos, junto a los de Joan Jordán y Rafa Mir, suponen una losa que asfixia al Sevilla FC al ocupar gran parte de su límite salarial. Por ello, se negociará adelantar el fin de sus vinculaciones, aunque no será sencillo, pues ambos quieren hacer valer lo firmado.

Raíllo no descarta salir del Mallorca tras el descenso

Mientras tanto, se ha tanteado a Antonio Raíllo para reforzar el eje de una defensa a la que le faltaría al menos un efectivo de conseguir dar salida a los cuatro descartes. Según informa ABC de Sevilla, José Ignacio Navarro ya ha iniciado los primeros contactos para conocer la predisposición del veterano zaguero del Mallorca, de 34 años, que se plantea cambiar de aires tras el descenso balear a Segunda división.

El pasado bético de Raíllo y su sentimiento verdiblanco

Habría que llegar a un acuerdo en cualquier caso con el club bermellón, con el que tiene un año más de contrato y donde es toda una institución, con 316 partidos (24 de ellos esta última temporada) tras diez temporadas en sus filas. Pero se da la circunstancia, nada anecdótica cuando se habla de la rivalidad hispalense, de que el cordobés no solo militó en el filial del Real Betis en la 21/22, tras llegar del Pozoblanco, sino es que siempre ha sido 'vox populi' su sentimiento verdiblanco y él mismo lo llegó a confesar en marzo de 2023 en el vídeopodcast 'La hora Gayá', donde confesó que, por razones familiares, es "del Real Betis desde chiquitillo".

El Córdoba sueña con Raíllo, pero su oferta se queda lejos

Desde Palma, por su parte, se apunta que Raíllo tiene varias ofertas de Primera división sobre la mesa, no solo la del Sevilla FC, además de otra del Córdoba, el equipo de su tierra, que el jugador ha valorado por su deseo de retirarse de blanquiverde, según el medio digita Fútbol desde Mallorca. El problema está en el dinero, pues la propuesta cordobesista alcanzaría los 300.000 euros y el sueldo del central califal es de 1,5 millones, al haberse rebajado a la mitad con el descenso.

Se da la circunstancia de que, como sucede con Guridi, Luis García Plaza conoce de primer mano a Raíllo, al que tuvo a sus órdenes en el Mallorca. Al club balear llegó procedente de un Espanyol a cuyo filial llegó precisamente tras una campaña en el Córdoba, si bien solo llegó a jugar seis encuentros con el primer equipo perico antes de salir a coste cero tras una cesión en la Ponferradina.