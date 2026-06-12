Problema a la vista para el Sevilla con Marcao por sus intenciones en el mercado

Tras otra campaña para olvidar, García Plaza respalda la salida del central brasileño, que, un mercado más, se aferra a un deseo contrario a los intereses nervionenses

La dirección deportiva del Sevilla pretende acelerar la operación salida para que no suponga un lastre en la planificación como ya ocurrió el verano pasado, pero inevitablemente se topará con obstáculos por las reticencias de algunos futbolistas con contrato en vigor de abandonar el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Así, más allá de la complejidad de las salidas necesarias de Nianzou y Jordán por sus elevadas fichas ahora que entran en su último año de contrato, todo apunta a que Marcao no pondrá facilidades para su marcha este verano.

Prescindible para García Plaza, que no lo tuvo a sus órdenes

Lo cierto es que Luis García Plaza no lo ha podido tener a sus órdenes por la lesión de larga duración del brasileño, pero en la zaga hay ahora mismo overbooking y el técnico madrileño, con Kike Salas y Castrín como actuales pilares, lo considera completamente prescindible. Planteamiento en consonancia de la entidad de Eduardo Dato, que desea deshacerse de su ficha por su bajo rendimiento independientemente de que su gesto en verano anterior.

Así, ante su negativa a cambiar de aires, Marcao accedió a rebajar sus emolumentos considerablemente para aliviar la masa salarial del club a cambio de la extensión de su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2028, por lo que ahora ni siquiera afronta la recta final de su vinculación.

Mensaje poco halagüeño del entorno de Marcao sobre su salida

Lo cierto es que el mensaje que manda el entorno del central resulta poco alentador y contrario a las intenciones nervionenses, pues, según asegura ABC y ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el futbolista repite el discurso de anteriores mercados y se muestra reacio a salir por su convencimiento de que el próximo curso puede revertir su situación y ser útil en la plantilla blanquirroja.

Y es que Marcao, ya con la nacionalidad española, se siente en deuda con el Sevilla por no haber respondido sobre el césped desde que aterrizó en 2022 lastrado por un rosario interminable de lesiones e insiste en devolver la apuesta y el cariño recibido con una mejor versión que todavía no ha tenido ningún tipo de continuidad en Nervión.

Esta postura se presenta como un problema de envergadura para el Sevilla, pues sus discretas prestaciones también en el último curso impiden que vayan a llegarles ofertas atractivas que puedan hacerle cambiar de opinión, si bien en el Sánchez-Pizjuán se espera que entre en razón después de que ya ayudara hace un año con la reducción de su salario. Sería indispensable que estuviera abierto a terminar su larga etapa como sevillista aunque su salida no dejara réditos en las arcas tras el desembolso realizado con su fichaje.

Marcao, apto para la pretemporada, solo jugó 13 partidos el curso pasado

De momento, Marcao comenzará con casi total seguridad la pretemporada con el resto del grupo, pues no hay, a priori, ningún indicio de que este asunto se vaya a solucionar con celeridad, más bien todo lo contrario en el que caso de que salga, lo que no está completamente asegurado.

La realidad es que la pasada campaña solo disputó 938 minutos repartidos en 13 partidos, ninguno de ellos en 2026, pues lo comenzó con una sanción ejemplar de seis partidos por su expulsión ante el Real Madrid para inmediatamente después lesionarse de gravedad por una rotura de escafoides que lo tuvo en el dique seco el resto del curso. A la pretemporada llegará recuperado.