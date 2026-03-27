Marcao obtiene la nacionalidad española: otro favor de doble sentido

El central brasileño, que se recupera en su país de una fractura de escafoides, liberar uno de los tres cupos extracomunitarios

El Sevilla FC ha hecho público este Viernes de Dolores que Marcao Teixeira ha obtenido en los últimos días la nacionalidad española "tras completar todos los trámites pertinentes", con lo que el central cuenta ya con doble pasaporte, dejando de ocupar una de las tres plazas extracomunitarias permitidas en LaLiga, quedando las otras dos en manos de los chilenos Gabriel Suazo y un Alexis Sánchez que termina contrato el próximo 30 de junio. El de Londrina, que llegó en el verano de 2022 procedente del Galatasaray, es actualmente uno de los capitanes del primer equipo.

Aunque en este caso es también un favor a sí mismo, dado que le abre más puertas en el Viejo Continente para poder continuar su carrera sin cortapisas en otras Ligas cercanas, se trata del segundo gesto del zaguero hacia la entidad que cuenta con sus derechos, pues aceptó el pasado verano ampliar su vinculación hasta 2027 a cambio de diferir su sueldo, de forma que fue posible contabilizarlo de otra manera y, así, inscribir a varios de los fichajes estivales. O tercero, según se mire, si bien lo de enero fue por un motivo que habría querido evitar: su lesión de larga duración permitió a la entidad nervionenses usar parte de su salario para registrar a Neal Maupay.

Se acaban de cumplir dos meses desde que Marcao Teixeira pasara por quirófano para corregir una fractura del hueso escafoides del pie izquierdo. Se operó a finales de enero en Barcelona, poniéndose en mano de doctores Jordi Vega y Javier del Vechio en la Clínica Mi Tres Torres, recibiendo unos días después el alta para iniciar su rehabilitación en casa. En cuanto pudo, el central zurdo se puso en manos de readaptadores de su confianza en Brasil, donde llegó a coincidir con el ex sevillista Fernando Reges, que se recupera de una grave lesión del cruzado y trata de esquivar la retirada.

Una vacante que casi seguro no será para Patrik Mercado

Aunque difícilmente será para Patrik Mercado, cuyo fichaje el Sevilla FC se replantea tras su grave lesión de rodilla, la apertura de uno de los tres cupos extracomunitarios con la nacionalización de Marcao Teixeira, que serán finalmente dos casi seguro ante la casi segura marcha en verano de un Alexis Sánchez que no ha respondido a las expectativas para ampliar su vinculación, deja ese apartado solamente con el también chileno Gabriel Suazo, con lo que Antonio Cordón no tendrá limitaciones a la hora de buscar refuerzos, pudiendo tener dos de ellos un pasaporte no europeo ni compatible.