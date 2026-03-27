Luis García Plaza continúa con la puesta punto en una sesión con Marcao de invitado y varias ausencias

Azpilicueta, Agoumé, Kike Salas, Peque y Marcao vuelven a ser las bajas, más los internacionales, de una sesión que ha contado con la presencia del central brasileño desde la banda para observar el desarrollo del entreno

El Sevilla FC continúa trabajando en este parón de selecciones con el objetivo de llegar de la mejor manera al duelo frente al Real Oviedo, que marcará el inicio del periplo de Luis García Plaza al mando de este equipo. La semana ha sido movida en la entidad nervionense, ya que la destitución de Matías Almeyda se hizo oficial el lunes al mediodía, dando lugar a un pequeño casting de posibles nombres que acabó culminando en que Luis García Plaza fuese el hombre encargado de sentarse en el banquillo hispalense de aquí a final de temporada como mínimo. Ahora, quedan nueve finales, y el equipo ya trabaja para intentar lograr el objetivo lo antes posible.

El no sufrir como en temporadas anteriores se antoja casi el reto más importante, ya que ahora mismo son tres los puntos que separan a la entidad de Nervión con los puestos bajos de la clasificación. A todo eso hay que sumarle el rival con el que se medirá tras volver del parón, ya que es uno de los que forma parte de esa lucha por la zona baja y esto hace que esta sea una de las pocas oportunidades a tener para soñar con un año más en Primera División.

Durante toda la semana, ya se han visto señales de lo que pretende transmitir Luis García Plaza. El pasado jueves, el técnico estuvo quince minutos de charla junto a los jugadores, una seña importante de esa ambición por mostrar esa idea a los jugadores. En la sesión de este viernes, antes de que el equipo cuente con este fin de semana de descanso, el equipo se ha centrado más en aspectos tácticos y de juego. Entre la nómina de jugadores presentes en la sesión, no encontramos ninguna novedad respecto a ayer, ya que Kike Salas, Agoumé, Azpilicueta, Peque y Marcao siguen siendo las bajas. Los tres primeros se encuentran trabajando en el gimnasio, algo habitual en estos parones de selecciones, para gestionar las cargas; por lo que se espera que puedan estar en el Carlos Tartiere. A esto también hay que sumarles los internacionales, que volverán la próxima semana.

Por otro lado, uno de los invitados estelares ha sido Marcao. El central brasileño ha estado presente en la sesión como invitado, ya que cabe recordar que tuvo que ser intervenido por una fractura del hueso escafoides del pie izquierdo, lo que seguramente le hará perderse todo lo que queda de temporada. Poco a poco, también sigue trabajando en su recuperación, todo ello en un día en el que se ha anunciado una gran noticia. Su obtención del pasaporte español permite dejar un hueco importante de cara a la confección de la plantilla, al quitarse el cartel de extracomunitario.