La afición del Sevilla responde al debut de Luis García Plaza: casi 700 desplazados a Oviedo

El sevillismo se desplaza en masa hasta Oviedo para no perderse el debut de García Plaza y para animar a la plantilla en un partido a vida o muerte para el Sevilla FC

La situación del Sevilla FC es nefasta. El descenso amenaza al cuadro de Nervión que se encomienda a Luis García Plaza para salvar la temporada. La marcha de Matías Almeida, destituido por la actual directiva del club, ha desencadenado que el ex entrenador del Alavés se siente en el banquillo del Sánchez Pizjuán a falta de 9 jornadas para el final de LaLiga con la ardua tarea de salvar a un equipo naufrago y a la deriva. El debut del nuevo míster sevillista será en Oviedo, en lo que supondrá un partido a vida o muerte para los rojiblancos. La situación es límite y la afición del Sevilla lo sabe, de ahí a la gran respuesta de los aficionados al debut de García Plaza, que contará con casi 700 hinchas del cuadro hispalense en Oviedo.

Casi 700 aficionados del Sevilla se apuntan al debut de García Plaza en Oviedo

Las gargantas de los aficionados del Sevilla FC jugarán un papel fundamental en la lucha por la permanencia del conjunto de Nervión. El equipo, a pesar de los malos resultados y de los disgustos causados a la afición, no estará solo en este crucial partido ante el Real Oviedo y cerca de 700 aficionados, con bufandas y camisetas rojiblancas, se desplazarán hasta la ciudad asturiana para mostrar su apoyo a la plantilla y a García Plaza en su debut como entrenador del Sevilla, según ha informado el club sevillano. "Una vez realizado el sorteo entre los 1.368 socios inscritos para acudir al Real Oviedo-Sevilla FC del próximo 5 de abril en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere, el Área Social comunica que el número agraciado es el 1.155. De esta forma, les corresponde entrada a todos los socios cuyo número de inscripción esté entre el 1.155 y el 1.368, así como del 1 al 449, todos ellos incluidos", recoge el comunicado emitido por la entidad sevillista para el duelo de la jornada 30 de LaLiga.

Luis García Plaza ya dirige a la plantilla del Sevilla

Mientras tanto, en lo que respecta a lo que suceda en el terreno de juego, Luis García Plaza ya trabaja en la ciudad deportiva del Sevilla con las peculiaridades de los defensas César Azpilicueta y Kike Salas y el medio francés Lucien Agoumé, que se ejercitaron en el interior de las instalaciones para gestionar cargas, informó el club.

Agoumé será baja segura por acumulación de amonestaciones para el debut de Luis García en el banquillo, fijado para dentro de dos domingos, el próximo 5 de abril, en el estadio Carlos Tartiere ante el Oviedo, actual colista en LaLiga frente al que también estarán ausentes el delantero Gerard Fernández 'Peque' y el central brasileño Marcao Teixeira, éstos por lesión.