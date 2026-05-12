Marcelino sólo piensa en el Sevilla y se aisla de todo lo demás: "Es intenso y con talento"

En su rueda de prensa previa al duelo de este miércoles en la jornada 36 de LaLiga EA Sports, el técnico amarillo regatea todas las preguntas que no estén relacionadas con ganar al conjunto nervionense en su antepenúltimo partido en el club "para acabar terceros"

El Villarreal CF ha realizado en la tarde de este martes su último entrenamiento antes de recibir al Sevilla FC en el partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports, que se celebrará en el Estadio de La Cerámica a partir de las 19:00 horas de este miércoles. Para este encuentro, en el que el cuadro castellonense no tiene mayor aliciente que la defensa de su tercera plaza, con los seis puntos de ventaja que tiene sobre el Atlético de Madrid a falta de nueve.

Mucho más en juego hay para el cuadro nervionense, donde el Marcelino García Toral entrenó en la 2011/2012 -antes de su primera etapa de amarillo, que tiene sólo tres puntos sobre el descenso y es uno de los muchos clubes implicados en la pelea por la permanencia. Al técnico asturiano le quedan sólo tres partidos, dos de ellos en La Cerámica, antes de poner fin a su segunda aventura en el Villarreal CF, donde ha acumulado 295 partidos en los periodos 2012-2016 y 2023-2026.

"Ganar al Sevilla" es lo único que preocupa a Marcelino

Su deseo no es otro que competir al máximo para poner el mejor broche posible a un curso con la segunda clasificación seguida para la Champions League y, para ello, seguirá haciendo rotaciones. Ante el Sevilla FC volverán muchos de los que descansaron en el empate contra el RCD Mallorca (1-1) y sólo tiene las bajas de los lesionados de larga duración Juan Foyth y Pau Cabanes.

"Queremos ganar y vamos a dar el máximo nivel para conseguirlo. Queremos ser terceros. Lo hemos sido durante buena parte de la temporada y nos gustaría acabar así. El primer paso es ganar al Sevilla FC. Será complicado por la necesidad del rival, aunque el equipo ha mejorado sus números desde la llegada de Luis García Plaza", ha analizado Marcelino en la rueda de prensa previa al choque liguero de este viernes, en el que espera la mejor versión de su rival.

Las virtudes del Sevilla, según el entrenador del Villarreal

"Han sido capaces de revertir la dinámica. En su casa, los tres últimos resultados han sido buenos y les han alejado del descenso. Nos vamos a encontrar un equipo intenso, que defiende bien y que tiene jugadores de talento", ha continuado, insistiendo mucho en que la plantilla blanquirroja tiene armas para haber estado compitiendo en cotas más altas de la clasificación esta temporada.

"Estamos viendo un Sevilla muy intenso y que acumula gente rápida detrás. Ataca bien los espacios y la profundidad. También manejan muchos registros y tienen calidad arriba. Espero un partido super competitivo", ha subrayado Marcelino, que siempre que ha sido preguntado por cuestiones extradeportivas se ha remitido a la lucha por amarrar cuanto antes ese tercer puesto. Mientras haya algo en juego, no atenderá otras cuestiones.

La opción de sentenciar la tercera plaza este miércoles

En este sentido, el Villarreal tiene la oportunidad de sellar su objetivo si vence este miércoles y saltará al campo sabiendo ya lo que ha hecho el Atlético de Madrid, que visita este martes a Osasuna: "Lo único que depende de nosotros es darlo todo para ganar al Sevilla. Lo demás ya depende de otros resultados. Pero claro que nos gustaría poder lograr un triunfo, alargar la racha positiva en casa y poder certificar esa tercera plaza con nuestra gente. Sería un momento especial, pero nos centramos únicamente en nuestro partido".