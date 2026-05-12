El Villarreal ata talento de casa: Nizar El Jmili renueva hasta 2027

El primer filial amarillo anuncia la extensión de contrato por un año de una de sus grandes perlas, un jugador que ha explotado bajo las órdenes de David Albelda

El Villarreal CF sigue asegurando presente y futuro en su cantera. El club groguet ha alcanzado un acuerdo con Nizar El Jmili para ampliar su contrato por un año más, hasta junio de 2027, en una operación que refuerza la apuesta de la entidad por uno de los nombres propios de la temporada en el fútbol base amarillo. Un movimiento lógico viendo el impacto inmediato que ha tenido el extremo en su primer año dentro de la estructura del club.

Un jugador que engancha

Nizar El Jmili Ben Hamou (Vila-real, 30 de noviembre de 2004) representa a la perfección ese perfil de futbolista que engancha por su descaro, verticalidad y talento puro en el uno contra uno. Un jugador de banda diferente, de los que no abundan, con capacidad para romper líneas, generar superioridades y aparecer tanto en el gol como en la asistencia. Su crecimiento en los últimos meses ha sido meteórico, hasta el punto de convertirse en una de las irrupciones más destacadas de la cantera grogueta en este curso.

Su temporada comenzó en el Villarreal C, a las órdenes de David Cifuentes 'Cifu', donde dejó claro desde el inicio que la Tercera Federación se le quedaba pequeña. Procedente del CD Roda, donde ya había firmado una carta de presentación más que interesante con 11 goles el curso anterior, el atacante castellonense dio un paso adelante nada más aterrizar en el segundo filial. Sin embargo, lo mejor estaba aún por llegar.

Explota con David Albelda

El salto al Villarreal B no tardó en producirse. Bajo la dirección de David Albelda, Nizar ha encontrado el contexto perfecto para explotar. Debutó en enero y, desde entonces, su nombre ha ido ganando peso dentro de la dinámica del 'Mini Submarino'. Lo que en un principio parecía una solución puntual ante las bajas en ataque, acabó convirtiéndose en una apuesta firme del técnico valenciano.

Los números reflejan su impacto. Entre Villarreal C y B, El Jmili ha disputado 32 partidos en liga, anotando cinco goles, el último de ellos el pasado fin de semana en Can Dragó ante el Europa. Más allá de las cifras, su influencia en el juego ha sido notable con asistencias, desborde constante y una sensación permanente de peligro cada vez que recibe el balón.

Un primer salto meteórico

Su irrupción en Primera Federación ha superado cualquier previsión. Nizar ha demostrado personalidad, atrevimiento y una capacidad de adaptación poco habitual para un jugador que hace apenas unos meses competía en una categoría inferior. Su actuación en escenarios exigentes, como el gol en el Cerro del Espino ante el Atlético Madrileño o sus exhibiciones recientes frente a Betis Deportivo y Nàstic, han terminado de consolidarle como una pieza importante en el engranaje del primer filial amarillo.

El Villarreal B atraviesa un momento dulce en la competición, encadenando varias jornadas sin conocer la derrota y mostrando una versión valiente y competitiva. En ese crecimiento colectivo, el papel de futbolistas como Nizar ha sido clave. Su perfil encaja a la perfección en un equipo que busca profundidad, velocidad y desequilibrio en los metros finales.

Otro de los aspectos que juega a su favor es su versatilidad. Puede actuar en ambas bandas e incluso por dentro, gracias a su dominio de las dos piernas y su facilidad para asociarse. En una plantilla con múltiples variantes ofensivas, su capacidad para adaptarse a distintos roles le convierte en un recurso muy valioso para el cuerpo técnico.

El Villarreal premia así su grandísimo curso

Detrás de su explosión hay también una trayectoria de esfuerzo y constancia. Formado entre el CD Roda y el fútbol base provincial, con etapas en el Valencia y otras canteras de la zona, Nizar regresó en 2020 a la disciplina grogueta para completar su desarrollo. Ahora, seis años después, empieza a recoger los frutos de ese camino.

La renovación hasta 2027 no solo premia su rendimiento, sino que también lanza un mensaje claro de que el Villarreal sigue creyendo en su potencial y quiere acompañarle en su crecimiento. Con solo 21 años, El Jmili ya ha demostrado que tiene nivel para competir en categorías exigentes. El siguiente reto será mantener la regularidad y seguir dando pasos adelante en un entorno cada vez más competitivo.

En clave de cantera, su continuidad es una gran noticia porque demuestra que el Villarreal sigue construyendo desde abajo y, en ese proceso, nombres como el de Nizar ya empiezan a sonar con fuerza para dar el siguiente salto a la élite.