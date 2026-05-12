Pepe Reina seguirá siendo el míster del equipo juvenil de División de Honor en la 2026/2027

El exportero ha terminado su primer curso como entrenador en la tercera posición de la categoría tras Valencia y Levante; pese a un año agridulce por la lógica adaptación, cuenta con la total confianza por parte del Villarreal y tendrá una nueva oportunidad de hacer brillar al equipo en la Youth League

El Villarreal ha decidido apostar por la continuidad en su cantera. Tal y como ha podido saber ESTADIO Deportivo, Pepe Reina continuará como entrenador del Juvenil A en la temporada 2026/2027, una decisión que refuerza la confianza del club en el exguardameta madrileño pese a un curso marcado por luces y sombras.

La entidad grogueta valora de forma muy positiva su crecimiento en el banquillo, el vínculo generado con el vestuario y su capacidad para potenciar talento joven en su primera experiencia como técnico.

Un primer año de adaptación

La temporada del Juvenil A ha dejado cierta sensación agridulce en Villa-real. En División de Honor, el conjunto amarillo ha terminado en tercera posición, un bronce que sabe a poco teniendo en cuenta la distancia de 17 puntos respecto al líder, el Valencia, que sigue marcando el ritmo en la categoría en los últimos años. Aun así, el equipo ha mostrado tramos de gran nivel competitivo, especialmente entre febrero y marzo, donde encadenó ocho victorias consecutivas entre liga y competición europea.

En Europa, el Villarreal dejó una imagen muy convincente en la UEFA Youth League. Los de Reina firmaron una participación notable, cayendo por la mínima en cuartos de final ante el Paris Saint-Germain (0-1) en un partido en el que merecieron mucho más. El equipo compitió de tú a tú ante uno de los gigantes del continente, generando ocasiones y dejando claro que el talento de la cantera amarilla está preparada para escenarios de máxima exigencia.

Consolidación de varios nombres propios

Más allá de los resultados, uno de los grandes logros del curso ha sido la aparición y consolidación de varios nombres propios. El caso más llamativo es el de Adrián Vivo, juvenil de primer año, que acaba de renovar su contrato tras irrumpir con fuerza desde el Juvenil B, firmando actuaciones de altísimo nivel, especialmente en Europa.

Junto a él, también han dado un paso adelante futbolistas como Mauro Roca, Álvaro Alcaide o Pau Polo, mientras que jugadores como Welle Babacar han aportado frescura y alternativas en ataque tras su llegada a mitad de temporada.

El Juvenil A también ha servido como plataforma de crecimiento para talentos de categorías inferiores. Estrenos como los de Edu González, Fode Minite, Iker Pérez o Moussa Koné reflejan la buena salud de la cantera y el trabajo coordinado entre equipos. Además, la próxima temporada promete una nueva hornada competitiva con la incorporación de jugadores procedentes del Roda y del Juvenil B, elevando aún más el nivel interno.

El sello de Pepe Reina

Reina ha ido dejando su sello con el paso de los meses. Tras un inicio lógico de adaptación, el técnico ha alternado sistemas según el contexto, apostando por un 4-4-2 en División de Honor y adaptando su propuesta en Europa. El equipo ha destacado por su capacidad para generar ocasiones con un perfil ofensivo reconocible, aunque también ha evidenciado cierta irregularidad, especialmente en el tramo final del curso, donde sumó solo un punto de los últimos doce posibles en abril.

Pese a ello, en el club impera una visión optimista. Se entiende que el Juvenil A debe volver a pelear el título de liga hasta el final, pero también que el proceso de crecimiento requiere tiempo. En ese sentido, la figura de Pepe Reina encaja perfectamente en la filosofía del Villarreal por su conocimiento de la casa, su liderazgo natural y su capacidad para formar futbolistas más allá del resultado inmediato.

Con la clasificación del primer equipo para la UEFA Champions League, el Juvenil A volverá a disputar la Youth League el próximo curso, un escaparate ideal para seguir desarrollando talento. Reina tendrá así una nueva oportunidad para consolidar su proyecto en el banquillo y dar un paso más en su prometedora carrera como entrenador.