Betis - Elche, en directo: resultado del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue minuto a minuto con ESTADIO Deportivo el choque en La Cartuja de Sevilla entre el quinto clasificado y máximo favorito para completar el quinto español en la Champions League de la próxima temporada y el decimocuarto, que llega a sólo dos del descenso en medio de un pelotón de ocho equipos separados por sólo seis puntos

Mi nombre es Aitor Torvisco y, aunque aún quedan dos horitas para que ruede el balón, quédate ya por aquí conmigo, que vamos a ir repasando todo lo que ha deparado estos días previos a la contienda

Por su parte, los pupilos de Eder Sarabia necesitan aumentar ese exiguo colchón de dos puntos sobre la línea que marca el descenso a LaLiga Hypermotion para seguir respirando en una pelea que ya tiene un sentenciado seguro (Real Oviedo) y que mantiene aún a ocho equipos implicados al máximo en el reparto de los otros dos trayectos de bajada.

Los de Pellegrini, con un ojo puesto en el choque que se disputa de manera simultánea en Vigo entre RC Celta y Levante UD , defienden una renta de cuatro puntos a falta de nueve para ser quintos y quedarse con la plaza extra para la UEFA Champions League.

¡Buenas tardes! Hace sólo tres días que nos saludábamos y ya estamos otra vez por aquí para contarte un nuevo partido del Real Betis , que en la tarde-noche de este martes recibe en La Cartuja al Elche CF , en la jornada 36 de LaLiga EA Sports, que une los dos extremos de la clasificación en un duelo con muchísimo en juego para ambos conjuntos.

Te recordamos como puede seguir en directo este partido, con valor Champions para el Betis y de lucha por la salvación en el Elche, tanto a través de la televisión como vía online

El técnico chileno, más reivindicativo que nunca, reclamó el valor de lo que se está consiguiendo y rebatió muchas de las críticas que considera injustas o excesivas con datos concretos

El entrenador del Betis repasó al detalle la enfermería y habló sobre las críticas a la planificación de Manu Fajardo, preguntado por cómo prepararán una 26/27 que seguramente sea de Champions

El técnico del conjunto franjverde no ve "mucha historia" en el hecho de que el Sevilla tema una relajación de su eterno rival este martes en la Cartuja para perjudicarle en la pelea por la permanencia. Confía en vencer aunque recuerda que los verdiblancos "también se la juegan" para sellar la Champions

Álvaro Valles se mantiene en portería, con Héctor Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez y Junior Firpo como únicos zagueros sanos; con Sofyan Amrabat como pivote defensivo y Pablo Fornals al lado de Giovani Lo Celso , escalonados como volantes de corte creativo que pueden alternar como mediocentros y mediapuntas. Arriba, el tridente: Antony, Abde y el Cucho Hernández .

Sí estará en el banquillo Natan de Souza , que también llegaba muy justito tras pedir el cambio en el calentamiento del pasado sábado en Anoeta

De Roa ya hizo la primera parte de la pretemporada con el primer equipo y podría convertirse en el canterano número 26 de Pellegrini , que ha preferido reservar a Darling Bladi e Ian Forns para la lucha por la salvación en la que está inmerso el Betis Deportivo

Finalmente, el técnico del Betis ha incluido al lateral izquierdo juvenil del Betis en una lista en la que finalmente se ha caído Ricardo Rodríguez, quien tras mejorar de sus molestias musculares tras ser sustituido por lesión ante la Real Sociedad causa baja por un proceso febril

Todo lo contrario para el Elche, que aún no ha ganado nunca tras coincidir en nueve encuentros con este árbitro, con el que tiene un saldo de cinco empates y cuatro derrotas .

Díaz de Mera ha dirigido ocho veces al Betis en Primera división con un óptimo balance de cuatro triunfos, tres empates y una única derrota, encajada este mismo curso en La Cartuja contra el Athletic Club (1-2).

Resulta llamativo que al Betis le designen un árbitro gallego (en el VAR), teniendo en cuenta que se juega la plaza de Champions contra el RC Celta de Vigo

Tras muchos años de quejas y los 'balones fuera' del ente presidido por Francisco Toscano, la entidad heliopolitana ha emitido este lunes 11 de mayo un comunicado para mostrar su malestar por "la distancia insalvable" entre el equipo y su público, que se reduce considerablemente en Nervión

Los franjiverdes han ganado en cinco de sus siete últimas visitas ligueras al Benito Villamarín, contando Primera y Segunda división, aunque vienen de caer en Copa del Rey en La Cartuja y ya fueron eliminados en sendas vueltas del torneo del K.O. en La Palmera (93/94 y 07/08)

El partido arranca con un poco de retraso, porque el presidente Ángel Haro baja al césped para entregar un cuadro con una camiseta conmemorativa por sus 100 partidos oficiales en LaLiga

Transición rápida del Betis en campo abierto que el Cucho inicia en el círculo central y finaliza en la media luna del área, tras dividir a los defensores con sus posibles líneas de pase a los extremos que le acompañaban, para luego definir con un disparo raso y ajustado con el interior de su bota derecha al que Dituro no puede llegar. Gana por 1-0 el Betis

Desde el gol el Betis se ha hecho con el control del partido y la pelota rueda por zona más alejadas de Álvaro Valles, quien de momento no ha estrenado este par de guantes

Se adelanta en el marcador en Balaídos ante el Celta (2-3), viendo posible la permanencia, agravando el lío del Elche y ayudando a que el Betis ate la Champions con estos marcadores

El Betis juega con cuatro apercibidos: Diego Llorente, Amrabat, Lo Celso y el Cucho . Además, tiene otro en el banquillo, que es el Chimy Ávila .

Se vio por dos veces con un balón suelto en el área que no acertó a rematar ni a poner para un compañero. Interceptó Bellerín y despejó la zaga en un embarullado segundo término

Con algo de fortuna, en un centro chut que dio ligeramente en Junior, tomó altura y entró por toda la escuadra derecha de la portería del Álvaro Valles, el canterano culé pone un 1-1 que da la razón a los murmullos en la grada de La Cartuja, descontenta con la escasa ambición del Betis después de marcar el 1-0

Falta lateral que el Elche saca en corto para enviarla luego al área, donde el delantero portugués gana el salto sin lograr imprimir potencia a su cabezazo, que bota manso antes de que lo recoja Álvaro Valles

Fallo de Diego Llorente, que no pide un balón alto y el '9' del Elche controla con el muslo y, a la segunda, la pone para que Diangana marque a placer

La recta final de la temporada 2025/2026 ha entrado en combustión rápida y ha dado un acelerón en los últimos días. Al filo de la medianoche de este pasado lunes acababa la jornada 35 en LaLiga EA Sports y este martes arranca la jornada 36, la antepenúltima cita del curso, con un duelo a las 20:00 horas en el Estadio de La Cartuja entre un aspirante a Champions como el Real Betis y el Elche CF, que es uno de los muchos equipos que están luchando por eludir el descenso. Y dentro de sólo tres días arranca la 37ª fecha. No queda casi nada de competición, pero aún hay muchísimo en juego.

El Real Betis, con cuatro puntos de colchón sobre el RC Celta a falta de nueve

El Real Betis (54 puntos) afronta esta cita como local después del empate (2-2) en su visita a la Real Sociedad del pasado sábado, que ha sabido a poco después de ver que el marcador de Anoeta reflejaba un 0-2 en el minuto 80. El triunfo habría dejado casi sentenciada su quinta plaza, pues con ese resultado mantenía los seis puntos de ventaja sobre el RC Celta de Vigo (50 puntos), que con su triunfo contra el Atlético de Madrid (0-1) se puso a cuatro puntos de los verdiblancos a falta de nueve para el final de LaLiga.

El RC Celta jugó el sábado en el horario inmediatamente anterior al del Real Betis y este martes sucederá casi lo mismo, aunque esta vez se solapan un poco ambos duelos. Los pupilos de Claudio Giráldez afrontan en Balaídos otro duelo de extremos clasificatorios ante el Levante UD, que arrancará a partir de las 19:00 horas en el feudo del conjunto celeste, que aún puede aspirar a esa plaza de Champions, que ocupa zona de Europa League y que aún podría acabar también en Conference (el Getafe CF, séptimo, está a 5).

La calculadora es una acompañante indispensable para ver esta recta final de curso. De hecho, cuando arranque este choque contra el Elche CF en La Cartuja, en el partido entre celestes y granotas estará iniciando su segunda mitad. Dicho de otro modo, los de Manuel Pellegrini conocerán en el descanso de su compromiso lo que ha hecho el único rival que le queda en esa pelea por ser quinto e ir a Champions de la que se han descolgado Getafe CF, Real Sociedad y Athletic Club.

El Elche, a dos del descenso: sólo seis puntos entre el penúltimo y el undécimo

El Elche CF (39 puntos), por su parte, afronta en la capital andaluza una cita trascendental en su objetivo de lograr una permanencia que se está poniendo complicadísima. El sábado pasado, los de Eder Sarabia sacaron un empate en casa ante un rival directo como el Deportivo Alavés (1-1) y eso ha agravado el enorme lío en el que está metido, ya que en la jornada 35 sólo perdió uno de los ocho últimos: el RCD Espanyol, que cayó por 2-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El colista y ya descendido Real Oviedo (29) empató; el Levante UD (36), penúltimo, venció; un punto sumaron el antepenúltimo, el Deportivo Alavés (37), y el Girona FC, que marca la salvación en un cuádruple empate a 39 puntos con el cuadro perico, con el propio Elche CF y con el RCD Mallorca, que también consiguió rascar un empate. Por delante quedan el Sevilla FC (40) y el Valencia CF (42) después de sus respectivos triunfos. A falta de tres partidos, sólo tienen sellada la permanencia matemática los seis primeros de la clasificación de LaLiga.