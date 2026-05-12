Ernesto Valverde, pendiente de Yuri y Laporte

El entrenador del Athletic Club ha analizado lo que le puede esperar a su equipo en el partido contra un RCD Espanyol que llega obligado a ganar para no correr el riesgo de descender a Segunda división. El técnico ha dicho que Yuri y Laporte tiene problemillas físicos

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha señalado en la rueda de prensa previa al partido contra el RCD Espanyol que Yuri y Laporte arrastran algún que otro problema físico y que dependerá de cómo hagan el entrenamiento para que puedan jugar el encuentro contra el club catalán el cual se juega la permanencia en Primera división.

Análisis del partido contra el Espanyol

Valverde ha desvelado que está pendiente de los estados físicos de Laporte y Yuri y que no va a poder contar con Sancet y Nico Williams. "Tenemos algún problema con Yuri y con Laporte. No sé... ya vamos a ver después del entreno cómo están, pero, en principio, esas son las noticias: la de Oihan Sancet y la de Nico Williams".

Por otro lado, el entrenador del Athletic Club ha analizado al RCD Espanyol. "A mí el Espanyol es un equipo que me gusta. Le veo que tiene espíritu, le veo que juega bien, le veo que intenta siempre ir hacia adelante. Es verdad que se le han escapado partidos. El día del Rayo fallan un penalti y luego les meten el último minuto el otro día contra el Sevilla. También es cierto que aquí nos ganó y nosotros no merecimos perder. Es un equipo que le veo con espíritu, que siempre empuja. Le veo que siempre está cerca de la victoria, que se le ha escapado por milímetros".

La igualdad de LaLiga

Ernesto Valverde ha dicho que tienen que seguir ganando porque la igualdad es máxima en LaLiga esta temporada. "Hay una igualdad terrible, que parece que con 47 puntos puedes jugar en Europa y con 44 te puedes descender. Todavía no se sabe dónde va a estar el descenso ni dónde va a estar Europa. Pero está claro que son partidos ya decisivos y hay que estar muy puesto y muy mentalizado para seguir jugando, porque lo que valía en otras temporadas no sabemos si vale en esta, porque estamos todos allí en un puño".

Retirada de Lekue y su futuro como entrenador

El entrenador del Athletic Club ha elogiado a Lekue, que se retira al final de esta temporada. "Ha sido un gusto entrenarle. Creo que también debutó conmigo y lleva en el club durante 11 años, siempre dando la cara por el equipo, por el club. Es cierto que ha tenido que jugar muchos partidos en posiciones diferentes, porque él llegó como extremo y poco a poco se ha ido reconvirtiendo en lateral. Yo creo que ha habido buenos momentos y, para mí, ha sido un gusto entrenarle. Estoy agradecido y creo que el club también tiene que estar agradecido con lo que ha hecho Lekue aquí".

Por último, ha dicho que no piensa en su futuro toda vez se ha confirmado que deja el Athletic Club. "No puedo todavía pensar, porque no tengo más que pensar en los partidos. Estoy deseando empezar a pensar en ello, pero todavía sigo pensando en lo que tenemos mañana, en lo que tenemos estos tres partidos, que, vuelvo a decir, son importantísimos, pero importantísimos. Yo creo que mucho más de lo que la gente se piensa, mucho más. Tengo la sensación de que aquí las cosas se dan por hechas desde el entorno, incluso aquí dentro. Me parece que hay que incidir mucho. Vengo diciendo desde principio de temporada de LaLiga, de esto, y veo que cuesta. Eso es lo que me lleva todo el tiempo ahora mismo".