Lekue se retira: cuelga las botas en el Athletic como 'One Club Man'

El lateral de Deusto pondrá fin a su carrera futbolística a sus 33 años después de que el Athletic le comunicara que no iba a renovarle el contrato; ha pasado un total de once temporadas en el club vizcaíno, toda su vida

Íñigo Lekue se retira a final de temporada. El lateral derecho del Athletic Club, que está a punto de completar su undécima campaña como futbolista del primer equipo rojiblanco, colgará las botas tras jugar ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por lo que su último partido en San Mamés será el próximo fin de semana frente al Celta de Vigo.

Así lo ha anunciado el club vizcaíno a través de su página web, donde destaca la dedicación del capitán rojiblanco al Athletic Club, donde comenzó su carrera futbolística y donde la terminará, convirtiéndose así en un 'One Club Man'.

A sus 33 años recién cumplidos, el futbolista de Deusto acababa contrato al final de la presente temporada, en la que tan ha jugado 18 partidos oficiales hasta el momento: 10 en LaLiga, cuatro en Copa del Rey, tres en Champions League y uno en la Supercopa de España.

Lekue se retira como 'One Club Man'

Tal y como destaca el Athletic, Íñigo Lekue se retira del fútbol profesional como un 'One Club Man' del Athletic tras once temporadas en el equipo de su vida. Así lo ha decidido el deustuarra, una vez que la dirección deportiva le ha comunicado que no renovará el contrato que unía a ambas partes.

Jugador de la cantera de Lezama, formado en el Danok Bat antes de su salto al Basconia y al Bilbao Athletic posteriormente, con el que logró al ascenso a Segunda División, Lekue ha destacado a lo largo de su carrera por su polivalencia y compromiso, siempre al servicio del equipo.

A falta de tres jornadas para finalizar LaLiga, Lekue ha vestido la camiseta rojiblanca en 281 partidos oficiales (18 encuentros en esta temporada), ganando 3 títulos: la Copa de 2023/24 y las Supercopas de las temporadas 2014/15 y 2019/20.

Participación directa en los tres títulos con el Athletic

Siempre en un segundo plano y sin ser un titular indiscutible pero Lekue fue protagonista en los tres partidos en los que el Athletic ganó un título en estos últimos años. Lekue debutó a los 22 años a las órdenes de Valverde en el inolvidable 4-0 de la ida de la final de la Supercopa de 2015, contra el FC Barcelona. Una vez se retire, solo quedarán Laporte e Iñaki Williams de la plantilla de aquella temporada.

En la Supercopa disputada en 2021, Marcelino lo alineó en los dos encuentros: la victoria de la semifinal frente al Real Madrid por 2-1 y el inolvidable triunfo en la prórroga de la final contra el FC Barcelona por 3-2. Además, disputó la segunda parte de la prórroga en la final de Copa del Rey ganada contra el Real Mallorca en 2024.

Un comodín para la defensa y la banda del Athletic

Si hay alguna característica que define a Íñigo Lekue esa es la polivalencia Jugador dinámico, rápido, vertical, defensiva y ofensivamente, y capaz de jugar en más de una posición ya sea en defensa o en ataque y en ambas bandas.

Esa polivalencia le ha servido para ser un jugador muy valioso para los entrenadores, que han recurrido a él de manera más o menos constante, tanto de titular (188 partidos hasta la fecha), como aportando desde el banquillo (en 93 ocasiones), promediando alrededor de 25 encuentros por cada una de sus once temporadas.