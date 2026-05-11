Umar Sadiq está de vuelta: clave para la permanencia del Valencia

El delantero nigeriano logró el tanto de la victoria en San Mamés nada más saltar al campo en sustitución de Hugo Duro, con un testarazo hizo el 0-1 que pone al Valencia con 42 puntos, más cerca de Europa que del descenso

El Valencia consiguió en San Mamés tres puntos de oro para dejar la permanencia casi amarrada. Y decimos casi porque pese a tener cinco puntos de ventaja con respecto al Alavés, equipo que marca la frontera con el descenso, a falta de nueve por disputarse y con tantos equipos metidos ahí abajo nada se puede dar por seguro. Eso sí, el paso de gigante dado en Bilbao es incuestionable prácticamente cuando más difícil parecía.

Para colmo de males, el Valencia desperdiciaba un penalti fallado por Hugo Duro, que en la primera parte estrellaba su lanzamiento en el travesaño. Se lamentaba el delantero che y seguía con el ese error presente cuando era sustituido en la segunda parte y en el banquillo le daban ánimos. En su lugar entraba Umar Sadiq, que cosas de la vida, en el primer balón que tocaba, logró lo que no pudo hacer su compañero ya en el banquillo, abrir el marcador para el Valencia.

Gol de Sadiq en el primer balón que toca

Luis Rioja ponía un centro medido al corazón del área y Sadiq atacaba el espacio para adelantarse a su marcador, meter la cabeza y batir a Unai Simón. Un gol que a la postre significó el triunfo che que le permite sumar 42 puntos a falta de tres jornadas para acabar LaLiga.

Tras el choque, el protagonista también mostraba su incredulidad. "Ha sido en el primer balón que he tocado", reconocía el delantero nigeriano, que puso en valor el trabajo de sus compañeros: "Lo más importante es el equipo, que trabajamos juntos".

Además, el futbolista del Valencia resaltó también la relevancia de ganar en un campo tan difícil como San Mamés. "Ganar aquí es muy importante, en un estadio complicado. Todos lo sabíamos. Estamos muy contentos. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero siempre intentamos dar el máximo", explicó el de Kaduna.

Por último, Umar Sadiq admitió que el botín que se llevan de Bilbao es muy importante y que ahora deben refrendarlo en casa el próximo jueves ante el Rayo Vallecano. "Son tres puntos muy importantes para el equipo. Tenemos que seguir así. Ahora vamos a jugar en el Camp de Mestalla. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero siempre intentamos dar el máximo", finalizó.

Sadiq, tres goles en cuatro jornadas

Hace apenas 20 días Carlos Corberán echaba de menos la mejor versión de Umar Sadiq, esa que le permitió hace un año conseguir de forma holgada la permanencia gracias a sus goles, parecía que esta ocasión no iba a aparecer pero lo cierto y verdad es que se ha hecho de rogar.

Y es que hasta hace apenas cuatro jornadas, el nigeriano tan solo había conseguido marcar un gol en LaLiga, en el derbi frente al Levante (aunque había hecho dos en la Copa del Rey). El Valencia echaba en falta un goleador y entonces emergió la figura del 'Látigo de Kaduna', que en las últimas cuatro jornadas ha firmado tres goles, todos ellos claves para sumar puntos.El primero de esta serie de tres lo hizo en Mallorca, el pasado 21 de abril, para rescatar un punto de Son Moix después de que el conjunto de Demichelis se adelantara en el marcador. Cuatro días más tarde, ante el Girona en Mestalla, el nigeriano firmaba el 2-0, a la postre vital para sumar tres puntos ya que el conjunto de Míchel logró recortar distancias.

Tan sólo se quedó sin ver puerta ante el Atlético de Madrid, donde el Valencia cayó 0-2 pero ayer, nada más salir al campo, el ex de la Real Sociedad demostró que el área rival es como el jardín de su casa, con una inteligente movimiento y un cabezazo certero para dar al Valencia otros tres puntos clave para la permanencia.