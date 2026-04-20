Umar Sadiq revive viejos fantasmas en Valencia: perdido y sin gol, como en la Real Sociedad

El delantero el Valencia acumula ya más de dos meses sin marcar; solo ha hecho un tanto en LaLiga con el club che y no aprovechó su última titularidad frente al Elche

¿Qué le pasa a Umar Sadiq? Es la pregunta que se hacen mucho seguidores del Valencia, aquellos mismos que se quedaron prendado del nigeriano cuando en enero de 2025 llegó cedido a Mestalla siendo figura clave en la permanencia anticipada de los hombres de Carlos Corberán cuando el equipo coqueteaba con los puestos de descenso.

Esos mismos que lamentaron que no pudiera volver el pasado verano pero que festejaron su regreso en enero de este 2026, y entonces además ya como futbolista en propiedad del Valencia. Sin embargo, el rendimiento de Umar Sadiq en esta segunda etapa no está siendo el mismo que hace doce meses.

Solo un gol en LaLiga, y hace ya más de dos meses

El delantero suma más goles en la Copa del Rey, tres, que en LaLiga, uno, y eso que el Valencia cayó en el torneo copero el 4 de febrero, ante el Athletic Club, donde hasta la fecha ha hecho su penúltimo gol con el Valencia. El último fue nueve días más tarde, el 15 de febrero en el Ciutat de València en el derbi frente al Levante. Desde entonces, nada de nada, y muchos aficionados ya empiezan a temerse que Sadiq vuelva a caer en una situación como la que vivió no hace mucho en San Sebastián, donde acabó perdido y sin contar casi para el entrenador, hasta el punto de buscar una salida.

En concreto son 453 minutos sin ver puerta, un total de siete partidos en los que el Valencia ha sumado nueve puntos de 21 posibles. Tanto solo cinco titularidades en 13 partidos ligueros con el Valencia que evidencian que el nigeriano no pasa por un buen momento deportivo pero en el que sigue contando con la confianza de Corberán, que después de dos suplencias antes Sevilla y Celta volvió a ponerlo de titular ante el Elche.

Habrá que ver en qué condiciones llega Hugo Duro al partido de este martes en Mallorca, para el que el delantero getafense se ha recuperado a tiempo, si Corberán apuesta por el '9' que más rendimiento le está dando en LaLiga (suma nueve goles) o si vuelve a optar por la dupla Sadiq-Beltrán que para nada resultó en Elche. Sadiq no ha podido aprovechar las últimas oportunidades de Carlos Corberán, que echa de menos ese olfato goleador que tanto le ayudó la pasada temporada.

El Valencia pagó 5 millones por Sadiq

Umar Sadiq llegó al Valencia por primera vez en enero de 2025, cedido por la Real Sociedad, donde Imanol Alguacil no contaba con el nigeriano tras salir de una larga lesión. En su momento, el conjunto txuri urdin llegó a pagar 20 millones de euros al Almería, siendo el fichaje más caro de su historia, pero nunca llegó a cumplir las expectativas creadas en su llegada.

El Valencia entonces tenía una opción de compra pactada, pero decidió no acometerla pese al buen rendimiento del nigeriano (seis goles 16 partidos) y dejar que el mercado de verano hablara. Al final del mismo, Valencia y Real Sociedad negociaron para una nueva llegada de Sadiq a Mestalla, pero no hubo acuerdo y el traspaso se cayó.

Sadiq se quedó en San Sebastián bajo las órdenes de Sergio Francisco, con el que llegó a tener minutos hasta en siete partidos, pero con la apertura del mercado de invierno, el Valencia volvió a la carga y la Real Sociedad cerró el acuerdo de traspaso por cinco millones. Sadiq firmó por el Valencia hasta 2028, aunque todavía esperan que en este tramo final salga a relucir el Sadiq de la 24/25.