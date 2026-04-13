Preocupación con Umar Sadiq

El delantero nigeriano fue fichado durante el pasado mercado de invierno, procedente de la Real Sociedad, a cambio de unos 5 millones de euros, pero su rendimiento no está siendo el de la temporada pasada, cuando llegó en calidad de cedido, lo cual no es bueno para el Valencia CF

Umar Sadiq está siendo una de las decepciones del Valencia CF en esta recta final de temporada. El delantero fue la apuesta del club de Mestalla y de su entrenador, Carlos Corberán, para mejorar el puesto de delantero centro, pero el de Nigeria no está cumpliendo con las expectativas que había puestas en él. De hecho, el delantero no está marcando diferencias en el aspecto goleador y existe cierta preocupación en que recupere su mejor nivel de juego. Tanto es así que Carlos Corberán lo sustituyó en el último partido contra el Elche CF.

Umar Sadiq: 1 gol en 13 partidos de LaLiga con el Valencia CF

Encantados con el rendimiento que dio estando en calidad de cedido la anterior campaña, en donde ayudó a lograr la permanencia en Primera división, el Valencia CF no dudó en desembolsar unos 5 millones de euros a la Real Sociedad durante el pasado mercado de invierno para fichar de manera definitiva a Umar Sadiq.

Un gasto de dinero que no se está viendo reflejado en el terreno de juego, ya que el nivel de Umar Sadiq no está siendo el esperado. El de Nigeria ha gozado de la confianza de Carlos Corberán, de hecho es una petición expresa del entrenador de Cheste, pero sólo ha marcado 1 gol en los 13 partidos de LaLiga que ha disputado.

Tan bajo es el rendimiento de Umar Sadiq que el delantero fue uno de los jugadores sustituidos en el partido contra el Elche CF. Carlos Corberán mandó al banquillo al delantero con empate a cero en el marcador. Una decisión que no gustó nada al propio Umar Sadiq que realizó varios gestos de desaprobación y de enfado.

Una escasez goleadora que está afectando a un Valencia CF que ahora mismo está coqueteando con los puertos de descenso a Segunda división sobre los que tiene ahora mismo sólo 3 puntos de ventaja cuando quedan 7 partidos por disputarse. Para no pasar más apuros en este final de temporada, el Valencia CF necesita los goles de sus delanteros entre los que se encuentra un Umar Sadiq que está muy lejos de haber dar el rendimiento que dio la campaña pasada.

Y es que Umar Sadiq fue clave en la reacción del Valencia CF durante la temporada pasada ya que marcó 5 goles en 16 partidos de LaLiga. En esta campaña, el de Nigeria no siquiera está cerca de esas cifras con el equipo que entrena Carlos Corberán.