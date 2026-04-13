Conde de Godó 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 13 de abril con Rafa Jódar, Munar, Wawrinka, Draper...

Un duelo español entre Rafa Jódar y Jaume Munar es el más interesante de la primera jornada del cuadro final del Conde de Godó 2026

El cuadro final del Conde de Godó 2026 arranca este lunes, a la espera de que el martes debute Carlos Alcaraz, y lo hace con un duelo español de primera ronda que enfrentará al joven madrileño Rafa Jódar ante el balear Jaume Munar.

Noticias Relacionadas Sorteo: Alcaraz debuta en el Godó con un jugador más rodado y bonitos comienzos para Rafa Jódar y Martín Landaluce

Una semana después de coronarse en Marrakech, Jódar vuelve a la carga en el último turno de la pista Rafa Nadal, en un duelo que le enfrenta a un Munar que es una incógnita, ya que lleva dos meses sin jugar por lesión y que ha sido duda hasta última hora para jugar en Barcelona.

Será la única presencia española de una primera jornada que se abre con un interesante duelo ente la prometedora raqueta peruana Ignacio Buse ante el francés Corentin Moutet. El duelo precede al choque más interesante del día, pues se ven las caras el argentino Etcheverry, que puso en muchas complicaciones a Carlos Alcaraz hace unos días, y que se las ve con el británico Jack Draper.

El tercer partido de la pista central, que ocupa el horario estrella, podría ser el adiós de Stan Wawrinka al Godó en el año de su retirada. No ha tenido suerte el suizo con los cruces, ya que debuta ante uno de los cabezas de serie como es el británico Cameron Norrie.

Orden de juego del lunes 13 de abril en el Conde de Godó 2026

Pista Rafa Nadal

Ignacio Buse-Corentin Moutet (11:00 horas)

Tomás Martín Etcheverry-Jack Draper (A continuación)

Cameron Norrie-Stan Wawrinka (No antes de las 16:00 horas)

Jaume Munar-Rafa Jódar (A continuación)

Pista Andrés Gimeno

Reilly Opelka-Ethan Quinn (13:30 horas)

Marco Trungelliti-Hamad Medjedovic (A continuación)

Nuno Borges-Adrian Mannarino (A continuación)

Dónde ver por TV y online el Conde de Godó 2026

El Conde de Godó 2025 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que echará este lunes dos partidos en Teledeporte desde las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el segundo mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que haga Carlos Alcaraz estos días.

La última opción para poder verlo, en este caso, de forma online es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo barcelonés, donde Carlos Alcaraz tratará de recuperar el número uno del mundo.