A-Cap ya vende sus acciones mientras que el Sevilla espera a Sergio Ramos

Con la sombra del descenso a Segunda acechando, en el Sánchez-Pizjuán están muy pendientes de los movimientos accionariales, a la espera de que el fondo Five Eleven Capital de Martín Ink y Sergio Ramos presenten su oferta de compra; un proceso que apremia a los americanos de A-Cap, con varias transacciones entre manos

Mientras que los principales accionistas del Sevilla FC esperan la ansiada oferta de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, fondo inversor encabezado por Martín Ink, en lo deportivo el equipo se revuelve para tratar de evitar la sangría y el temido descenso a Segunda división, lo que traería consigo unas trágicas consecuencias también en lo económico. El Sevilla FC, en Segunda, vale menos que en Primera, por lo que el negocio sería mucho menos interesante para todos, complicando aún más una negociación que no se antoja del todo engrasada. Y es que el contexto social y accionarial no es el más cómodo para una operación de tal magnitud, tasada en unos 450 millones de euros según las filtraciones.

Un proceso de venta, el del Sevilla FC, que se suma a los muchos que tiene abierto A-Cap, una aseguradora que como acreedor controla las acciones de Sevillistas Unidos 2020 -777 Partners- y que posee entre el 12% y el 14% del capital social sevillista. Un paquete accionarial que ha resultado clave en la gobernabilidad del club y que en Nervión ha venido representando en las últimas juntas el abogado Juan de Dios Crespo, el ‘hombre de la pajarita’.

A-Cap trabaja bajo presión para encontrar capital vendiendo activos

Ya avanzó ESTADIO Deportivo en febrero de 2025 que el secretario del consejo del Sevilla FC, Alberto Pérez Solano, había alcanzado con A-Cap un acuerdo para la venta de las acciones de los americanos junto a Sevillistas de Nervión y la Familia Carrión, lo que ‘obligaría’ a sumarse a la venta a un reacio Del Nido Benavente, que quedaría en minoría.

De aquellos fangos, estos lodos. Y es que A-Cap trabaja bajo presión para encontrar capital cuanto antes, vendiendo diversos activos. Entre ellos, los clubes de fútbol que se apropió de 777 Partners cuando quebró, ejerciendo su derecho de preferencia para embargar la mayor parte de sus activos. Desde entonces, A-Cap viene lidiando con graves problemas financieros, como informa el portal especializado Josimarfootball, el cual viene dando información exclusiva al respecto desde hace meses.

A-Cap vende los clubes de fútbol que se apropió cuando 777 Partners quebró

Según la citada fuente, A-Cap se ha deshecho en los últimos meses de varias de sus empresas sin que haya existido ningún intercambio de efectivo, condonando la deuda a cambio de la adquisición. Un movimiento que la aseguradora ha llevado a cabo también con uno de sus clubes, el Melbourne Victory, el que fue desinvertido hace más de un año sin dinero alguno a cambio.

El Standard de Lieja, por su parte, fue nominalmente ‘comprado’ por un consorcio de inversores locales que fueron presentados por la propia A-Cap para encontrar un comprador real que por el momento no ha llegado, teniendo en cuenta el caótico estado financiero de la entidad. Un movimiento llamativo -por denominarlo de alguna forma- que ha permitido que la situación del Standard haya mejorado tímidamente. Sus pérdidas y su deuda son ahora ‘tan sólo’ de 13 millones de euros y 27’8, respectivamente.

El Red Star FC, el club más 'vendible' de A-Cap

El más vendible de los clubes que maneja A-Cap sería el Red Star FC de la Ligue 2 francesa, donde es cuarto y tiene aún opciones de ascender e la Ligue 1 vía ‘play off’, lo que lo convertiría en un activo bastante más atractivo. El club ya ha despertado el interés de posibles compradores en los últimos meses, aunque no ha llegado ninguna oferta formal al respecto.

En Brasil disponen de un comprador para el Vasco de Gama, pero las complicaciones en el accionariado del club, como ocurre en el Sevilla FC, lo dificultan todo. A-Cap tiene en su control el 31% del club, estando un 39% que 777 Partners se comprometió a comprar en un litigio que mantiene congeladas esas acciones por el tribunal de Río de Janeiro, poniéndolas bajo el control del club, que tiene otro 30% del Vasco. Marcos Lamacchia, hijastro de la presidenta del Palmeiras, intenta adquirir el Vasco, algo que no podrá hacer hasta que se resuelva el litigio de ese 39% de las acciones.

La gerra en el Genoa entre A-Cap y Andrés Blázquez, quien fuera consejero del Sevilla FC

Otro problema diferente tiene A-Cap en el Genoa, donde también ha intentado vender sus acciones. El pasado 5 de febrero un tribunal italiano incautó cautelarmente su participación diluida del 23% del equipo de la Serie A italiana tras haberse hecho una ampliación de capital que permitió al empresario rumano Dan Sucu hacerse accionista mayoritario.

A-Cap impugnó este movimiento ante los tribunales, alegando fraude por parte del director ejecutivo del Genoa, un Andrés Blázquez que fue el representante de Sevillistas Unidos 2020 en el Sevilla FC, donde llegó también a ser consejero. La demanda due desestimada a finales de diciembre.

Kenneth King, presidente y director ejecutivo de A-Cap, investigado

Al mismo tiempo que todo esto se cuece, Kenneth King, presidente y director ejecutivo de A-Cap, también afronta otros graves problemas e investigaciones penales sobre otras de sus inversiones a nivel internacional. En definitiva, una realidad que demuestra la controvertida situación de A-Cap tanto dentro como fuera del Sevilla FC, donde se ha convertido en un socio de gobierno vital para el actual consejo de administración que preside José María del Nido Carrasco.

Como ya es sabido por todos, en Nervión van de la mano de Pérez Solano desde que Juan de Dios Crespo aterrizara en las juntas del Sevilla FC, 'arrebatándole' ese paquete de acciones a un José María del Nido Benavente que las tenía controladas mientras que Sevillistas Unidos 2020 estaban al frente de ellas hasta el colapso de 777 Partners y tras haber cambiado ya de bando. Y es que cabe recordar que SU 2020 arribó al Sánchez-Pizjuán de la mano de Castro como presidente. Sergio Ramos y Martín Ink, ahora, tendrán la última palabra.