Martín Landaluce - Juan Carlos Prado Angelo: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el debut de Landaluce en Roland Garros 2026

Martín Landaluce debuta este martes en Roland Garros 2026 ante el boliviano Juan Carlos Prado Angelo

Después de haber alcanzado los cuartos de final en el Roma Open 2026 y de estrenarse esta semana como 67 del mundo, Martín Landaluce hace su debut en Roland Garros con un duelo ante un jugador que, como él era hasta hace unas semanas, juega de forma habitual en el circuito ATP Challenger.

El joven boliviano Juan Carlos Prado Angelo superó la fase previa y logró, junto a su compatriota Hugo Dellien, reunir a dos tenistas de esta nacionalidad en un cuadro final de un Grand Slam. Dellien ya perdió el domingo ante el francés Valentin Royer y ahora es el turno de su joven paisano de tratar de conseguir el logro de alcanzar la segunda ronda.

Enfrente tiene a un Martín Landaluce que también debuta en el cuadro final de Roland Garros, aunque no en un Grand Slam, pues ya jugó en 2025 la primera ronda del Open de Australia. Desde entonces no había podido alcanzar una última ronda en un torneo de este nivel.

El joven tenista madrileño aseguraba sentirse preparado para afrontar este reto. "Es una sensación buenísima, han sido dos meses increíbles, en los que he ganado mucha confianza y me he demostrado que en tierra también puedo jugar a un gran nivel. Deseando de jugar el primer partido, a cinco sets, un reto porque lo he hecho poco. Me gustan los retos y llego en buena forma física, así que, a disfrutarlo", señalaba Landaluce en Eurosport antes de su debut en París.

Landaluce y Prado apenas se llevan diez meses -el español es más joven-, pero el madrileño lleva más tiempo instalado entre los 150 mejores y eso debería valerle en estos caso. Tampoco es la primera vez que juega a cinco sets, como él mismo decía, y el hecho de enfrentarse el 67 contra el 178 del mundo le hace ser favorito.

Ninguno de los dos es un especialista en tierra batida, pese a los cuartos de final de Landaluce en Roma, y eso es algo que favorece también al español, que podría tener más problemas con alguien que sí lo fuera. A favor del boliviano, no obstante, están los tres partidos de experiencia en Roland Garros que ya tiene por jugar la fase previa la semana pasada.

¿A qué hora se juega el Martín Landaluce - Juan Carlos Prado Angelo?

El partido entre Martín Landaluce y Juan Carlos Prado Angelo correspondiente a la primera ronda masculina de Roland Garros 2026 tendrá lugar este martes 26 de mayo. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista 9, tras el encuentro que disputen Claire Liu y Moyuka Uchijima, en torno a las 12:30 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Martín Landaluce en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.