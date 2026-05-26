Así quedan los resultados de primera ronda de Roland Garros 2026 de los partidos del lunes 25

Swiatek y Rybakina empezaron fuertes, Pablo Carreño dio la sorpresa, Wawrinka, Monfils y Bautista se despidieron de Roland Garros...

En la segunda jornada de Roland Garros cobró protagonismo el cuadro femenino, con la entrada en liza de Rybakina y Swiatek, dos de las grandes favoritas, que solventaron sus compromisos con victorias cómodas.

Con siete españoles en liza, sólo tres de ellos pasaron ronda y, por ahora, tras la suma de los dos días, el balance es negativo con cinco victorias y seis derrotas a la espera de que este miércoles debuten Martín Landaluce y Jássica Bouzas. La gallega lo hace ante la número uno, Aryna Sabalenka, por lo que tiene difícil seguir viva más allá del martes.

No obstante, la sorpresa de la jornada la dio un español, un Pablo Carreño que reverdeció laureles y se deshizo del checo Jiri Lehecka, duodécimo cabeza de serie.

También fue una jornada de despedidas, en el que Stan Wawrinka, Gael Monfils y Roberto Bautista dijeron adiós por última vez a la tierra parisina. El suizo era el único campeón, aparte de Djokovic, que jugaba este año el torneo masculino y deja al serbio como el único con posibilidad de repetir. Todo lo que no sea que gane él, será un nuevo campeón en Roland Garros.

Resultados primera ronda masculina Roland Garros 2026

Ugo Humbert - Adrian Mannarino 6-3, 6-4 y 6-3

Hugo Gaston - Gael Monfils 6-2, 6-3, 3-6, 2-6 y 6-0

Arthur Rinderknech - Jurij Rodionov 7-6, 6-2 y 6-3

Ben Shelton - Daniel Mérida 6-3, 6-3 y 6-4

Jesper De Jong - Stan Wawrinka 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4

Casper Ruud - Roman Safiullin 6-2, 7-6, 5-7, 0-6 y 6-2

Alex De Minaur - Toby Samuel 6-4, 6-4 y 6-2

Flavio Cobolli - Andrea Pellegrino 6-4, 7-6 y 6-3

Frances Tiafoe - Eliot Spizzirri 6-3, 6-7, 6-4 y 6-3

Andrey Rublev - Ignacio Buse 6-3, 6-7, 6-3 y 7-5

Pablo Carreño - Jiri Lehecka 6-3, 7-6 y 6-3

Thanasi Kokkinakis - Terence Atmane 6-7, 6-2, 4-6, 6-3 y 7-5

Mariano Navone - Jenson Brooksby 6-4, 6-4 y 6-4

Francisco Cerundolo - Botic Van De Zandschulp 6-3, 6-4, 6-7 y 6-4

Camilo Ugo Carabelli - Emilio Nava 7-6, 6-3 y 6-3

Yibing Wu - Marcos Giron 7-5, 6-2 y 6-4

Luca Van Assche-Vilius Gaubas 6-4, 6-2, 2-6 y 7-5

Hubert Hurkacz - Jaume Munar 6-3, 6-3, 2-6 y 6-3

Brandon Nakashima - Roberto Bautista Agut 6-2, 7-5 y 6-2

Raphael Collignon - Aleksandar Vukic 6-3, 6-3 y 7-6

Alex Michelsen - Alexander Shevchenko 6-2, 6-4 y 6-2

Rafa Jodar - Aleksandar Kovacevic 6-1, 6-0 y 6-4

Matteo Berrettini - Marton Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1 y 6-2

Tommy Paul - Rinky Hijikata 4-6, 6-3, 7-5 y 6-4

Resultados primera ronda femenina Roland Garros 2026

Iga Swiatek - Emerson Jones 6-1 y 6-2

Elena Rybakina - Veronika Erjavec 6-2 y 6-2

Elina Svitolina - Anna Bondar 3-6, 6-1 y 7-6

Amanda Anisimova - Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 6-3 y 6-1

Jasmine Paolini - Dayana Yastremska 7-5 y 6-3

Karolina Muchova - Anastasia Zakharova 7-5 y 6-2

Elise Mertens - Tatjana Maria 7-5 y 6-0

Kaitlin Quevedo - Leolia Jeanjean 7-6 y 7-6

Maja Chwalinska - Qinwen Zheng 6-4 y 6-0

Alycia Parks - Leylah Fernandez 6-4 y 6-4

Jelena Ostapenko - Ella Seidel 6-4 y 6-4

Diana Shnaider - Renata Zarazua 6-4 y 6-1

Jil Teichmann - Liudmila Samsonova 6-4 y 6-4

Julia Grabher - Rebecca Sramkova 6-2 y 6-2

Susan Bandecchi - Cristina Bucsa 6-4, 2-6 y 6-4

Eva Lys - Petra Marcinko 6-3 y 6-0

Katie Boulter - Akasha Urhobo 6-4, 4-6 y 6-4

Camila Osorio - Ekaterina Alexandrova 6-2 y 6-4

Daria Kasatkina - Zeynep Sonmez 6-4 y 6-4

Viktorija Golubic - Panna Udvardy 6-0 y 6-2

Yulia Putintseva - Talia Gibson 4-6, 6-4 y 6-1

Kamilla Rakhimova - Jaqueline Cristian 6-3, 4-6 y 6-4

Anastasia Potapova - Maya Joint 6-1 y 6-2

Mccartney Kessler - Hanyu Guo 4-6, 7-6 y 7-5