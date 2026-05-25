El fichaje de Kevin Lomónaco, más asequible para el Betis que nunca

Frenada hasta el momento la reactivación de su incorporación por las filtraciones, el precio de Lomónaco ha sufrido una nueva caída recientemente y ha tocado fondo a pesar de no perder protagonismo en Independiente

El desplome de valor de mercado de Kevin Lomónaco, muy del gusto de la dirección deportiva del Betis desde hace tiempo, continúa con su desplome progresivo e inevitablemente fuerza a Independiente de Avellaneda a exigir cada vez menos por el central de 24 años después de haber perdido la oportunidad de haberlo vendido en su cota más alta, el pasado verano.

De este modo, en junio de 2025, cuando el Betis ya había iniciado contactos para su incorporación al tratarse de una de sus preferencias para reforzar la zaga, su cotización, según Transfermarkt, había subido hasta los 12 millones y el Rojo se empecinó en remitirse a la cláusula de rescisión de 15 millones, rechazando las distintas ofertas que llegaron, entre ellas la del Betis.

La devaluación progresiva del precio de Lomónaco toca fondo

De hecho, como ya ha informado ESTADIO Deportivo en otras ocasiones, el club heliopolitano trasladó una oferta detallada a su agencia de representación que consistía en siete millones de euros por el 60% del pase, con una obligación más adelante de hacerse con un 20% más por 2,5 millones, por lo que en total abonaría 9,5 millones de euros por el 80% del central. Independiente no atendió esta propuesta al considerarla insuficiente y ni siquiera comenzaron las negociaciones ente clubes.

Ahora, cerca de un año después de alcanzar su techo en tasación, el precio de Lomónaco se ha devaluado considerablemente con bajadas en cada revisión de la web especializada en diciembre y marzo, y tocando fondo en vísperas de la apertura del próximo mercado estival.

Y es que, solo dos meses después de haber descendido a los nueve millones, ahora ha perdido otro millón, por lo que, desde junio, ha pasado de valer 12 millones a ocho, una hemorragia millonaria que convierte su fichaje en más asequible que nunca. No obstante, este descenso de cotización no significa que haya perdido protagonismo en Independiente, donde sigue como titular indiscutible.

La bajada de precio, un reclamo para el Betis

Esta caída en picado podría tratarse de un reclamo para el Betis y una razón de peso para reconsiderar su posición con la incorporación de Kevin Lomónaco, pues cabe recordar que a finales de marzo ESTADIO Deportivo reveló que la dirección deportiva verdiblanca había dado marcha atrás en su deseo de ficharlo por una filtración que causó un profundo malestar.

No en vano, los verdiblancos habían decidido reactivar la operación por el central de La Plata e iniciaron las conversaciones por medio de intermediarios y sin la intervención de sus agentes, hasta el punto de desplazarse a Argentina para seguirlo en directo en el partido entre Independiente y Talleres y avanzar las negociaciones.

El Betis se echó a un lado por las filtraciones y no ha vuelto a haber contactos

Pero los contactos y las reuniones se filtraron, sobre todo en Argentina, y como pudo saber ESTADIO Deportivo, el Betis comunicó al entorno del jugador que rompía la operación de manera irreversible por las formas en la que se había procedido, si bien Manu Fajardo y su equipo en ningún momento habían tratado directamente con su agencia de representación.

En ese momento, se consideró la posibilidad de que se tratara de una estrategia por parte bética para regresar más adelante con condiciones más ventajosas, si bien hasta el día de hoy no ha vuelto a haber contactos para tratar de incorporar a Lomónaco. Habrá que ver si ahora que su precio ha continuado bajando y está más al alcance que en ningún otro momento se replantea una postura que hasta ahora ha mantenido con firmeza.