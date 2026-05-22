Novedades inmediatas sobre José Bordalás y el Getafe que afectan directamente al Sevilla de Sergio Ramos

Mientras que, recientemente, se filtraba que el alicantino está dispuesto a esperar al Sevilla, Ángel Torres anuncia "noticias" inminentes sobre el futuro del alicantino que podrían cambiar el escenario por completo

La primera gran decisión y la más perentoria de Sergio Ramos y Five Eleven Capital si finalmente se consuma la compra del Sevilla, ahora mismo aún con incertidumbre, será elegir al entrenador para su primer proyecto al frente del club nervionense.

A priori tendrían el trabajo hecho, porque la renovación automática por una temporada más de Luis García Plaza se activó con la permanencia a falta de una jornada para que finalice la temporada, si bien las filtraciones apuntan a que en los planes de los nuevos propietarios se contempla la llegada de un nuevo técnico y que entre los favoritos para asumir el banquillo se encuentra José Bordalás.

Bordalás, el primero en la lista y con predisposición

El alicantino resulta un habitual en la agenda sevillista y el curso pasado también ocupaba un lugar de privilegio en la lista, si bien el consejo de administración dio un volantazo y se decantó por Almeyda después de que tampoco fructificara la opción de Imanol Alguacil.

Ahora las circunstancias se antojan más favorables, porque termina contrato en el Getafe y en los últimos días se ha apuntado que en los primeros tanteos por parte de Sergio Ramos habría encontrado una beneficiosa predisposición por parte de Bordalás, que no le gustaría dejar pasar de nuevo este tren.

En este sentido, como recogió ayer este portal web, Bordalás estaría dispuesto a esperar a que se produzca la venta del Sevilla para formar parte como actor principal del proyecto del camero al frente de la entidad de Eduardo Dato y que habría priorizado la vía nervionense por delante de otras propuestas que le han llegado y del propio Getafe, que también pretende retenerlo después de otra temporada para marcar.

Versión contrapuesta de Ángel Torres, que desvela reuniones por el técnico

Sin embargo, Ángel Torres, presidente azulón, ofrece una perspectiva prácticamente opuesta sobre la situación de Bordalás a la que se maneja en Sevilla a día de hoy, hasta el punto de asegurar que su continuidad en el Coliseum estaría muy próxima.

No en vano, dejó claro que se producirán novedades muy pronto al respecto, incluso antes de la disputa del vital partido por Europa de este sábado contra Osasuna, que se juega la salvación.

Los madrileños lucharán por certificar su pasaporte europeo y, aun así, Torres se ha referido abiertamente al futuro inmediato del preparador alicantino, asegurando que hay conversaciones en marcha para su renovación.

“Ya me he reunido tres o cuatro veces en esta semana, porque cambió de agente, y creo que antes del sábado va a haber noticias”, señaló en Radio Marca el presidente getafense sobre Bordalás.

Relevante cambio da agencia de Bordalás

Efectivamente, Bordalás empezó con una nueva agencia de representación, más concretamente con You First, que lleva a varios futbolistas nervionenses y mantiene una relación estrecha con la entidad de Nervión. El verano pasado esta agencia fue protagonista también en la búsqueda de entrenador, pues negoció la posible llegada de Alguacil, que finalmente no se produjo.

Por ende, habrá que estar muy pendiente en las próximas horas a las "noticias" anunciadas por Ángel Torres sobre Bordalás, porque no suele ir de farol y afectarían directamente a las intenciones de Sergio Ramos para su proyecto como cabeza visible en el Sevilla Fútbol Club.