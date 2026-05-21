Las razones por las que la renovación de Oso sigue hoy exactamente igual

El carrilero zurdo, que cumplirá 23 años el próximo verano, cuando se inicia su última temporada de vinculación con los blanquirrojos, está pendiente de una nueva reunión entre las partes para acercar posturas que podría producirse la semana que viene... o posponerse indefinidamente

Lejos de encontrarse en una etapa final o de estar ultimándose un principio de acuerdo, como se ha llegado a publicar en algunos medios, la renovación de Joaquín Martínez Gauna por el Sevilla FC sigue exactamente igual que hace poco más de dos meses, cuando se produjo la primera y, hasta la fecha, única toma de contacto entre sus asesores de AS1 y los responsables de la entidad. En aquel cónclave de la primera quincena de marzo no hubo ningún entendimiento, más bien lo contrario, porque las posturas estaban bastante distantes en los aspectos económico y deportivo.

Con buen criterio, se decidió esperar a que el primer equipo certificara la permanencia o, en su defecto, descendiera matemáticamente a Segunda división, lo que afortunadamente no ha ocurrido, para hablar con más propiedad. Con los hechos (felizmente) consumados, la idea es cuadrar las agendas para intentar que se produzca una nueva toma de contacto la semana próxima, última ya de mayo y primera de vacaciones para los profesionales que no tienen compromisos añadidos con sus selecciones en forma de concentraciones previas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Sin nadie que planifique de momento en Nervión

El gran problema es que existe un vacío de poder en la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán con el asunto enquistado de la venta del paquete mayoritario de acciones al grupo formado por Sergio Ramos y el holding Five Eleven Capital, pendiente de firma y de confirmación de financiación. Encima, Antonio Cordón no seguirá como director de fútbol profesional, como se ha anunciado, y, pese a que su compromiso expira el 31-M, a todos los efectos hay un parón desde abril en su despacho.

Con la cabeza en otra parte y a la espera de que los nuevos dueños, si entran finalmente, tomen las riendas y designen un sustituto (se habla de Marc Boixasa), no se está avanzando en la planificación de la 26/27, que sí está fructificando en la cantera, con las recientes ampliaciones de contrato hasta 2029 de Bruno Luque, Manuel Ángel Castillo, Miguel Sierra, Ibra Sow, Nico Guillen o Edu Altozano, más de la Robert Jalade por dos campañas más.

Ofertas de España y el extranjero a falta de una decisión firme

Con sólo un año más de contrato por delante y una cláusula de rescisión que ya ha subido, tras afianzarse en la elite, a 20 millones de euros, con una tasación de cinco millones según la web especializada 'Transfermarkt', varios clubes de España y el extranjero se han interesado por la situación de Joaquín Martínez 'Oso', en las quinielas para estrenarse con la selección de Argentina (sus dos padres son de allí, aunque emigraron a Torrevieja) en cuanto pase el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La primera decisión en el Sevilla FC debe ser si apostar fuerte por el carrilero zurdo o escuchar ofertas por él.