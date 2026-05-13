Puntos uno a uno del Sevilla en su duelo de LaLiga EA Sports ante el Villarreal: Rugido de Oso para despertar la mejor versión sevillista

El canterano rescató al Sevilla de la nada para activar su versión mas combativa y ambiciosa con la cantera, con Kike Salas a la cabeza, como revulsivo y Akor Adams como héroe por segundo partido consecutivo

Un rugido de Oso despertó al Sevilla cuando absolutamente nadie podía esperar que el equipo reaccionara con 0-2-0 en el marcador.

Fue una 'simple' arrancada en su banda, pero ejerció de llamada y generó un efecto dominó que se extendió al otro costado.

El Sevilla se soltó, llegó el golazo del alicantino, después el latigazo de Kike Salas como evidencia de que la cantera es la tabla de salvación del Sevilla.

Entonces García Plaza tomó la decisión de que no era suficiente y el cuadro nervionense quiso en un feudo donde muchos habrían apostado por resistir, y Akor Adams le dio nuevamente la razón con un tanto que premió a la mejor versión del Sevilla cuando más falta hacía.

Las notas sevillistas frente al Villarreal

Vlachodimos: 6

La realidad es que tuvo poco trabajo más allá de los dos goles tempraneros del Villarreal, en los que casi lo fusilaron, pero lo resolvió como seguridad, como un disparo de Moleiro con 2-2.

Carmona: 7

García Plaza prolongó su confianza en el visueño y le respondió de menos a más, con problemas al principio pero con muchas actividad en ataque con el paso de los minutos, entendiéndose a la perfección con Vargas para generar por la derecha. Salvó un gol bajo palos con 2-3.

Azpilicueta: 6

En su primera titularidad con García Plaza no impuso su experiencia en un arranque muy pasivo de los nervionenses, si bien se fue asentando en el eje de la defensa para minimizar las conexiones en los últimos metros de los castellonenses.

Kike Salas: 9

Igual que su compañero arrancó con imprecisiones y errático en la marca, pero su aportación en este Sevilla va mucho más de su prestancia atrás, pues protagonizó uno de los primeros remates sevillistas y anotó un golazo de delantero para empatar el choque. Después fue un insuperable por arriba.

Suazo: 6

Se repuso de un arranque muy dubitativo en el que el segundo tanto local llegó por su banda y generó superioridades con Oso en la izquierda, lo que fue clave en la reacción sevillista. Mucho empuje.

Agoumé: 5

El pase largo en el gol de Oso evidencia su precisión y talento, pero antes había carecido de intensidad y contundencia lo que provocó un agujero en el centro del campo que maximizó el Villarreal. Contemplativo en el segunda tanto, dio un paso adelante cuando el Sevilla apretó.

Sow: 5

Desaparecido demasiados minutos cuando el viento soplaba en contra, nulo en la resta y sin presencia para ejercer de faro, mejoró cuando creció el equipo y aportó con sus llegadas desde atrás para romper la zaga.

Vargas: 7

De inicio dio la impresión que estaba pensando en el Mundial de manera descarada, pero tras prender la mecha Oso desde la izquierda, se activó junto a Carmona y duplicó la peligrosidad sevillista con profundidad y asociación. Asistió en el 2-2.

Oso: 10

La pieza clave para activar a un Sevilla que estaba contra las cuerdas. Primero con una arrancada amenazante que acabó con remate propio para después firmar un auténtico golazo propio de un 'jugon'. Su impulso, insistencia y desborde resultaron determinantes. Volvió su mejor versión.

Maupay: 6

Movimientos de desmarque y trabajos estériles durante demasiados minutos, aunque cuando el Sevilla empezó a aparecer en el área su dinamismo creó espacios, se asoció y dejó pasar el balón inteligentemente en el gol de Kike Salas.

Akor Adams: 8

Regresó al once por la lesión de Isaac Romero y la realidad es que costó que lo encontrarán en una posición franca, pero en el momento justo apareció para ejercer de salvador nuevamente con un golazo que da tres puntos clave.

Luis García Plaza: 8

El planteamiento inicial resultó completamente fallido, con el equipo junto en propio campo pero sin intensidad ni conexiones, que costó dos goles, pero reaccionó de manera acertada con un paso al frente del equipo. Una vez se empató, mantuvo la ambición y buscó la victoria para después mantener músculo para conservar la ventaja. Su primera victoria fuera.

Juanlu: 7

Su entrada reforzó defensivamente el carril diestro pero sin renunciar al ataque, protagonizando varias incorporaciones en las que faltó un buen pase final. Muy inteligente en la prolongación.

Alexis Sánchez: 6

Aportó pausa y líneas de pase para mantener el balón en momentos clave. Pudo incluso marcar el cuarto.

Gudelj: 5

Cumplió con su labor de reforzar el centro del campo.

Castrín: 6

No pudo salir de inicio por molestias y cuando lo hizo prolongó su rol de muro en el eje de la zaga.