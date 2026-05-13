El análisis táctico del Villarreal - Sevilla: Intensidad, qué bonito nombre tienes

Aunque necesitaron un doble golpe al mentón, los de Luis García Plaza apabullaron con la presión a su anfitrión, comenzaron a ganar casi todos los duelos y afinaron su puntería para merecer de largo una remontada que deja la salvación prácticamente finiquitada en Nervión

Primera victoria fuera de casa con Luis García Plaza y tercera consecutiva de un Sevilla FC al que parecían temblarle las piernas, pero que ha sacado la faena adelante gracias a su afición, que dio el do de pecho ante Real Sociedad y RCD Espanyol, y a un ejercicio de fe en Villarreal cuando casi nadie daba un duro por ellos. Con 2-0 en contra, los rojinegros dieron un paso al frente en la presión alta, comenzaron a ganar duelos (el 28-45 final es demoledor en los terrestres) y tiraron de intensidad y fe, aparte de una precisión de la que suelen presumir los amarillos (dos goles con cuatro remates a puerta, tres con cinco su oponente). Un cóctel que debe valer ya una permanencia, pese a que el RCD Espanyol también se apunta a la tónica de todos los de abajo.

Un primer cuarto de letargo y un despertar letal

Hasta el ecuador del primer tiempo, el Sevilla FC estaba desaparecido en La Cerámica, a verlas venir ante un oponente que tocaba y tocaba con parsimonia y comodidad. Con calidad y maldad, los tantos de Gerard Moreno y George Mikautadze parecían abrir una brecha enorme en el marcador y, lo que es peor, castigaban el letargo de los hombre de Luis García Plaza, que despertaron a base de presión y fe. Contra todo pronóstico, ganando duelos y siendo contundentes, los rojinegros empataron antes del descanso por medio de Joaquín Martínez 'Oso' y Kike Salas, mereciendo de sobra el hito.

Mismo guion, pero osadía contenida

Con 2-2, no dejo de renunciar ni mucho menos al ataque el conjunto nervionense, aunque ya la necesidad de estirarse, en algunos momentos temeraria, no existía, por lo que se dejaron dominar un poco los foráneos a sabiendas de que el Villarreal CF tenía que arriesgar y dejaría espacios para el contragolpe. Los dibujaba a menudo y con fluidez el conjunto hispalense, que renovó la apuesta por derecha con la entrada del siempre pujante Juanlu Sánchez para compensar el cansancio de Rubén Vargas, asistente en el 2-2 y de menos a más en un primer tiempo con sensaciones opuestas.

Akor Adams rompe cualquier análisis con un zurdazo espectacular

El partido de Akor Adams no estaba siendo ni mucho menos bueno. Controles extraños, pases a nadie... El nigeriano desentonaba en una vanguardia con Neal Maupay muy activo, los extremos respondiendo a las expectativas, un lateral como José Ángel Carmona ejerciendo de carrilero... Sin embargo, el ariete de las 'Súper Águilas', que pasó de debutar con la absoluta a ser fijo junto a Victor Osimhen, se sacó de la chistera un zurdazo a la escuadra en el minuto 72 que acercaba la permanencia matemática a Nervión, un latigazo violento que sorprendió a propios y extraños (léase Arnau Tenas).

Final con oficio y dos líneas de cinco por delante de Vlachodimos

Con un asedio, más con corazón que con cabeza, del Villarreal CF, decidió Luis García Plaza pertrecharse para defender tan jugosa aunque corta renta. Dispuso el técnico madrileño prácticamente dos líneas de cinco por delante de Odysseas Vlachodimos, con Andrés Castrín incrustado dentro de la defensa que partió de inicio, más Nemanja Gudelj cerquita de Lucien Agoumé. Quedaba teóricamente como único delantero Alexis Sánchez, si bien el chileno se vació en la ayuda a la hora de contener los tímidos ataques de un anfitrión achicado por la presión, primero, y por la intensidad, después.