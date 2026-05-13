Espanyol 2-0 Athletic Club: La primera del año y la permeancia, a tiro

El Athletic Club vuelve a mostrar vulnerabilidad fuera de casa y cae, por segunda vez esta temporada, ante el Espanyol, que se acerca a la permanencia

El Espanyol hace los deberes en casa ante un pobre Athletic Club y logra la primera victoria del año. Los pericos vencieron por 2-0 a los vascos que confirman su mal momento de forma. Los rojiblancos, pensando ya en la siguiente campaña, vuelven a pinchar fuera de casa mostrando una imagen de vulnerabilidad.

Unai Simón salva al Athletic Club en la primera mitad

El Espanyol y el Athletic no han pasado del empate a cero en la primera parte del partido en el RCDE Stadium, pese a que el conjunto visitante ha disfrutado de las mejores oportunidades. Los blanquiazules arrancaron con mayor intensidad y se han acercado con más frecuencia al área rival que el Athletic. El anfitrión ha emocionado a los suyos con las ocasiones de Romero y Roberto, pero sin pólvora suficiente. Unai Simón fue el gran protagonista de los primeros 45 minutos. El internacional español se está jugando la titularidad en el Mundial y sacó a relucir su repertorio de paradas. El cuadro vasco, por su parte, firmó dos disparos al palo: uno al larguero de Laporte y otro de Unai Gómez en la última acción antes del descanso. El mediapunta reclamó penalti de Riedel al controlar la pelota, ya que el belga toca el balón con el brazo. Pero el colegiado y el VAR determinaron que no había nada y mandaron a los jugadores al descanso.

Pere Milla y Kike García acercan al Espanyol a la permanencia

La segunda parte arrancó sin intensidad, sin profundidad y sin goles. Los porteros sobraban y las oportunidades brillaban por su ausencia. Manolo y Valverde se pusieron de acuerdo para hacer los cambios, que cambiaron la cara al partido. Especialmente la entrada de Pere Milla, que acercó la permanencia al Espanyol con un gran gol de volea. Carlos Romero la puso y, con el tobillo, Pere Milla batió a Unai Simón. El Athletic introdujo pólvora arriba con Guruzeta, que rozó el gol. Pero Dmitrovic estuvo muy acertado para negarle el gol al guipuzcoano. El Espanyol, en los minutos finales, amarró el resultado, pero Kike García, que entró en la segunda mitad, no quería despedir el encuentro sin su gol. En el descuento, aprovechando el caramelo de Pere Milla, batió a Unai Simón para hacer el 2-0 definitivo y dejar la permanencia a tiro.

Ficha técnica:

2 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Urko González (Pickel, min.91), Pol Lozano; Rubén Sánchez (Jofre, min.63), Expósito (Terrats, min.84), Antoniu Roca (Pere Milla, min.63) y Roberto (Kike García, min.84).

0 - Athletic: Unai Simón; Areso (Gorosabel, min.71), Vivian (Yeray, min.46), Laporte, Boiro; Rego, Galarreta (Jauregizar, min.63); Iñaki Williams (Guruzeta, min.63), Unai Gómez (Nico Serrano, min.71), Navarro y Berenguer.

Goles: 1-0, min.69: Pere Milla; 2-0, min.92: Kike García.

Árbitro: Hernández Maeso (comité extremeño).

Incidencias: partido correspondiente a la trigesimosexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 29.943 espectadores.