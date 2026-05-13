Getafe - Mallorca en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro entre los de Bordalás y los de Demichelis en El Coliseum, correspondiente a la jornada 36 del campeonato doméstico

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará a Getafe y Mallorca , correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports.

El colegiado del partido será Juan Martínez, que estará acompañado de Jorge Figueroa, en el VAR.

Por un lado, el Getafe viene de empatar ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, lo que deja al equipo de Bordalás séptimo con 45 puntos.

Por otro lado, el Mallorca terminó 1-1 el choque contra el Villarreal, por lo que los de Demichelis son decimosextos con 39 puntos.

A la espera de conocer los onces de Getafe y Mallorca , dejamos las alineaciones probables de Bordalás y Demichelis:

Demichelis no piensa en el fin de semana y da prioridad al Getafe: "No quiero que nadie se guarde nada"

Así recibieron los aficionados del Getafe al autobús de su equipo a su llegada al Coliseum .

Ya van llegando Getafe y Mallorca al escenario del encuentro . En breves instantes tendremos los onces de Bordalás y Demichelis.

El Espanyol ha vencido 2-0 al Athletic Club . Primera victoria para los de Manolo González en 2026. Más presión para el Mallorca de conseguir el triunfo en el día de hoy.

El Sevilla también ha ganado, en su caso, al Villarreal. Máxima presión para el Mallorca.

¡Ya calientan ambos equipos sobre el césped de El Coliseum! Se van llenando las gradas del estadio del Getafe.

A falta de 10 minutos para el comienzo del partido, recordamos los onces de Getafe y Mallorca:

Ya se preparan los jugadores para saltar al terreno de juego de El Coliseum.

Primera ocasión del Mallorca , que perdona Luvumbo con un disparo a las manos de David Soria.

Getafe y Mallorca se citan hoy miércoles en El Coliseum. Dos equipos en situaciones muy diferentes en LaLiga EA Sports miden sus fuerzas en la jornada 36 del campeonato doméstico, con mucho por decidir aún. El colegiado del partido será Juan Martínez, que estará acompañado de Jorge Figueroa, en el VAR.

Los de José Bordalás vienen de empatar ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, que han descendido matemáticamente a Segunda División, y los de Demichelis llegan al Coliseum tras el 1-1 contra el Villarreal, que les sigue manteniendo en la parte baja de la clasificación de LaLiga EA Sports.

Así llega el Getafe al duelo contra el Mallorca

El Getafe viene de empatar a cero contra el Real Oviedo, en un partido que volvió a dejar en evidencia los problemas que tiene el equipo de Bordalás de cara a puerta. Con el encuentro del Carlos Tartiere, ya son tres jornadas consecutivas en las que el conjunto azulón no consigue un gol a favor. Por ello, ante el Mallorca deberán transformar en tanto las ocasiones que puedan tener a lo largo del choque en el Coliseum.

Además, el Getafe se sitúa séptimo en la tabla de LaLiga con 45 puntos, uno más que la Real Sociedad y el Athletic Club. En este sentido, si el equipo de Bordalás consigue la victoria hoy miércoles contra el Mallorca, podrían dejar encaminada la plaza de UEFA Conference League para la próxima temporada. A falta de tres jornadas para el final de temporada, los azulones están cada vez más cerca de hacer historia.

Abqar, Kiko Femenía y Juanmi, bajas en la convocatoria de Bordalás

Por otro lado, Bordalás, que habló en rueda de prensa sobre el milagro del Getafe, contará en el partido contra el Mallorca con las bajas de Abqar, Kiko Femenía y Juanmi. El central de Marruecos vio la quinta amarilla frente al Oviedo en la anterior jornada y deberá cumplir amonestación por acumulación de las mismas. Por ello, volverá en el duelo ante el Elche en el Martínez Valero de este domingo.

En este sentido, Kiko Femenía y Juanmi se encuentran lesionados y suponen dos bajas importantes para Bordalás. Sin embargo, el técnico del Getafe cuenta con efectivos de sobra para hacer frente a un Mallorca necesitados de puntos. Los onces probables de ambos equipos tienen protagonistas claros como Martín Satriano y Muriqi como referencias en ataque por parte de las dos alineaciones.

El Mallorca, con la urgencia de los tres puntos

El Mallorca empató contra el Villarreal en la última jornada. Los de Demichelis sufrieron ante los de Marcelino pero penalizaron la falta de pegada en los últimos metros, ya que lograron hasta 18 remates a lo largo del encuentro, de los cuáles ocho fueron entre los tres palos. Este resultado le dejó en una posición crítica, ya que se sitúan en la decimosexta posición de la clasificación con 39 puntos, empatados con hasta otros seis equipos.

El Mallorca afonta una nueva 'final' en su camino por lograr la salvación en Primera División. El partido de hoy ante el Getafe volverá a ser clave, sobre todo de cara a los enfrentamientos que tienen los de Demichelis en las dos últimas jornadas de LaLiga EA Sports.

En este sentido, el equipo bermellón visitará al Levante en el Ciutat de Valencia este domingo, en un encuentro contra un equipo que se sitúa en la misma situación de la tabla. El último rival del Mallorca será el Real Oviedo, que ya descendido matemáticamente y afrontará las tres últimas jornadas de LaLiga sin nada en juego.

Demichelis llega al Coliseum con numerosas bajas

Demichelis, que ya avisó en rueda de prensa, llega con numerosas bajas al choque ante el Getafe: Bergstrom, Samu Costa, Mateo Joseph, Kalumba, Kumbulla, Raíllo y Jan Salas. El técnico del Getafe suma hasta siete ausencias para un partido vital de cara a la salvación.

Además, el Mallorca quiere repetir el triunfo que logró contra el Getafe en el encuentro de la primera vuelta, en Son Moix, con gol de Muriqi. El delantero de Kosovo viene de ver puerta ante el Villarreal y es uno de los motivos para la ilusión de la afición bermellona para lograr la permanencia en Primera División.