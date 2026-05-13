Getafe - Mallorca: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

El partido entre Getafe y Mallorca dará comienzo este miércoles a partir de las 21:30. El choque, correspondiente a la jornada 36 de Primera división, medirá a los pupilos de Bordalás y de Demichelis

Getafe y Mallorca disputarán este miércoles un duelo en el que como está pasando habitualmente en este final de temporada, hay mucho en juego. El cuadro de Bordalás aún no ha dicho su última palabra en la pelea por estar en Europa el próximo año y si no debe despistarse por detrás por 'culpa' de la Real Sociedad, podría mirar hacia delante tras el tropiezo del Celta de Vigo ante el Levante.

El Mallorca es uno de esos equipos que tras los resultados de este pasado martes forma parte de ese tren de cola de cinco conjuntos que suman 39 puntos. El Mallorca, al igual que le pasa a Espanyol y Girona, tienen a su favor que aún tienen por delante el choque de la jornada 36. Los de Demichelis, a pesar de sus últimos buenos resultados, no pueden despistarse porque la igualdad reinante en la parte baja les podría traer el terminar en puestos de descenso al final de esta jornada intersemanal.

Horario y dónde ver en tv hoy el Getafe - Mallorca de LaLiga EA Sports

El choque entre Getafe y Mallorca dará comienzo este miércoles a partir de las 21:30 en el Coliseum. El choque, además de en las gradas del propio feudo azulón, podrá seguirse en tv a través del DAZN. Si por el contrario quiere seguir el partido entre Getafe y Mallorca de manera online y en directo. Desde ESTADIO Deportivo arrancaremos dos horas antes del comienzo del fútbol en el Coliseum con la previa más completa. Una vez que el balón eche a rodar entre Getafe y Mallorca, podrá seguir el minuto a minuto, la crónica a la finalización de las hostilidades y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Getafe No Iniciado - Mallorca

Alineación probable del Getafe hoy en LaLiga EA Sports

Bordalás, que ya ha declarado por activa y por pasiva los problemas que ha tenido a lo largo de la temporada para confeccionar onces de garantías y que ahora podría estar pagando esa falta de rotaciones, contará con la duda de Kiko Femenía que arrastra molestias físicas. Con el que no podrá contar Bordalás es con Abqar, que tras ver la última amarilla en el choque de la pasada jornada, tendrá que cumplir sanción.

Once posible del Getafe: David Soria, Romero, Domingos Duarte, Djené, Davinchi, Juan Iglesias, Aramabarri, Luis Milla y Mario Martín.

Alineación probable del Mallorca hoy en LaLiga EA Sports

Demichelis tendrá que poner lo mejor que tenga en su plantilla para que el Mallorca no se meta en un lío al final de la temporada. El técnico argentino cuenta con las dudas de Kumbulla por molestias en el aductor, Lucas Bergstrom y Mojica. Pablo Torre, a pesar de estar disponible, podría entrar en la rotación y no jugar de inicio.

Once posible del Malllorca: Leo Román, David López, Valjent, Lato, Maffeo, Mascarell, Antonio, Sergi Darder, Virgili, Luvumbo y Muriqi.