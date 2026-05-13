Arbeloa y su sensación de las "siete ligas robadas" al Real Madrid: "Sí, por supuesto"

El entrenador madridista coincide con lo que dijo un día antes Florentino Pérez en alusión al caso Negreira

Álvaro Arbeloa ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación y muchas de las preguntas dirigidas al entrenador del Real Madrid tenían que ver con la rueda de prensa ofrecida un día antes por Florentino Pérez.

Arbeloa ha coincidido con su presidente al ser cuestionado por lo de las siete Ligas robadas en alusión al caso Negreira. "Sí, por supuesto. Todos sabemos lo que ha pasado durante 20 años", han comenzado respondiendo sobre si sentía esa misma sensación planteada por Florentino Pérez un día antes.

"Seguro que hay cosas que no sabemos. No es legal ni tiene sentido para los que formamos esta competición. Parece mentira que solo el Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Es un sentimiento que tienen todos los madridistas", ha añadido Arbeloa en este sentido.

Hay que recordar que Florentino Pérez indicaba este martes lanzaba un dardo por el caso Negreira y el Barcelona: "Solo he ganado 7 Champions y 7 Ligas, podía haber ganado 14, las otras me las han robado".

Arbeloa también ha querido exponer su descontento con el trato recibido por el Real Madrid. "No estoy aquí para comentar la rueda de prensa del presidente. Cualquier madridista que escuchó ayer al presidente está muy de acuerdo en defender el interés de sus socios y está de acuerdo que se le trata de diferente manera que a otros clubes del mundo", ha comentado.

La temporada del Real Madrid

Otro asunto planteado a Arbeloa es si creía que esta temporada se había tocado fondo en el Real Madrid. "Me ha resultado sorprendente, ¿Los demás clubes qué tocan entonces? No llevamos 50 años sin ganar nada. Está claro que si el Madrid está donde está es por la exigencia y el inconformismo. No sé si alguien aquí se atreve a afirmar que el Madrid no ganará nada el año que viene. Yo no. No entiendo esa sensación de desestabilidad institucional, de vestuario desunido", ha argumentado.

El entrenador ha seguido con su reflexión sobre este tema. "Se pone en tela de juicio la estabilidad y la fortaleza. El socio no es tonto, es inteligente, y le duele el maltrato diario y están de acuerdo con Florentino", ha relatado Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa que ha ofrecido previa al partido que el Real Madrid disputará este jueves contra el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu.

Así, también ha comentado el ambiente que espera este jueves contra el Oviedo en el estadio: "Siempre he dicho que el Madrid es más fuerte cuando estamos juntos. LALIGA ya se nos escapó, asumimos la responsabilidad de jugar ante nuestra afición. Hay que demostrar que merecemos llevar este escudo".