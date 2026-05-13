Espanyol - Athletic Club: alineaciones probables, horario y donde ver en TV el partido de LALIGA EA Sports

Duelo en el RCD Stadium donde los locales pelean por la permanencia y los visitantes por Europa; la última victoria perica fue precisamente ante los leones en la primera vuelta

El RCD Espanyol y el Athletic de Bilbao se ven las caras este miércoles en el RCD Stadium en el partido de la jornada 36 de LALIGA EA Sports. Se trata de la penúltima comparecencia de cada equipo, por lo que puntos son tesoros que conquistar y que pueden resultar definitivos para los intereses de cada uno.

Alarmante es la situación del Espanyol que no conoce la victoria en el año 2026. De pelear por Europa ha pasado a verse con el agua al cuello y está inmerso en la pelea por la permanencia. Curiosamente su último triunfo fue frente al Athletic de Bilbao al que venció en el lejano mes de diciembre en el Nuevo San Mamés.

El Athletic, por su parte, quiere apurar sus opciones europeas, aumentadas por el hecho que España cuente con una plaza más por los coeficientes de las federaciones. Los de Ernesto Valverde llegan al partido tras perder en su casa ante el Valencia, por lo que necesitan también vencer para no descabalgarse de la pelea por un billete continental.

¿Dónde ver por TV el partido Espanyol-Athletic Club de la jornada 36 de LALIGA?

El partido que enfrenta al Espanyol y el Athletic Club se disputa este miércoles 13 en el RCD Stadium a partir de las 19:00 horas y se podrá ver en la plataforma de Movistar+.

¿Cómo seguir online el partido Espanyol-Athletic Club de LALIGA?

Este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, le ofrecerá todos los detalles de este Espanyol-Athletic Club gracias a u detallado minuto a minuto. Además ESTADIO Deportivo completará la información con la crónica y las declaraciones de los entrenadores y jugadores a la conclusión del choque. También las redes sociales de este medio de comunicación se dará actualizada información al instante de este partido de la jornada 36 que se disputa en el RCD Stadium.

Posibles onces del Espanyol-Athletic Club, partido de la jornada 36 de LALIGA:

Los periquitos cuentan con las ausencias del los sancionados Fernando Calero y Tyrhys Dolan, quienes cumplen ciclo por amonestaciones. Con Javi Puado como lesionado desde hace tiempo, la principal incógnita es Carlos Romero, con problemas físicos días atrás, aunque la trascendencia de la cita hace pensar que el lateral estará en el once.

Ernesto Valverde pierde por lesiones musculares a Oihan Sancet y Nico Williams, dos pilares del equipo, que cayeron contra el Valencia. Serán las bajas de una alineación que podría presentar algunas novedades con la idea de refrescar al equipo. Boiro, Ruiz de Galarreta, Berenguer apuntan al once inicial.

Espanyol: Dmitrovic; Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito; Rubén Sánchez, Terrrats, Pere Milla; y Kike García.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jaureguizar; Iñaki Williams, Unai Gómez, Berenguer; y Guruceta.