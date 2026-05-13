"Quiero hacer historia en el Betis": el Cucho Hernández, eufórico tras vivir "una noche mágica"
El delantero colombiano anotó su decimoquinto gol de la temporada y celebró por todo lo alto un merecido pase a la Champions League. La última vez que el Real Betis jugó la máxima competición continental fue en 2005. "Yo era un 'cuchito'", bromea
El Cucho Hernández no podrá jugar en el partido que el Real Betis afrontará el próximo domingo ante el FC Barcelona, aunque ese es el menor de los problemas. Los verdiblancos viajarán a la Ciudad Condal después de vivir "una noche mágica" para el Cucho Hernández con "un sueño cumplido: jugar la Champions". Y además, marcando su decimoquinto gol de esta temporada (más tres asistencias), aunque pudo hacer otro ante el Elche CF, pero después de regatear a Dituro se la dio demasiado larga y el remate le quedó demasiado forzado para hacer el doblete.
Daba igual, la fiesta ya era cuestión de segundos. "Todo aquí es distinto. Aquí se vive todo diferente y este club es especial. Hoy es un gran día y a uno le toca al momento estar aquí, así que quiero seguir viviendo muchas más cosas con este club que me ha recibido tan bien", explicó ante la cámara de Juanjo Ponce para ESTADIO Deportivo.
La alegría en el vestuario del Betis por meterse en Champions
"¿Hace 21 años? Yo era Cuchito. Era muy pequeño", ha bromea el Cucho, sonriente a más no poder en su atención a los medios. "Ha sido mucho tiempo (sin ir a la Champions), pero no ha estado mal. Por ahí en la temporada hubo muchas dudas con el equipo. Nosotros siempre intentamos hacer nuestro trabajo, estar en este quinto puesto asegurado y, bueno, al paso y viendo el tipo de liga que se dio en este año todo el mundo peleando cosas todo hasta el final de temporada, nosotros nos metimos a falta de dos fechas".
"Tenía que ser, este equipo y esta afición se merecen estar ahí. Luchamos, lo conseguimos y ahora lo celebramos. Eso sí, pensando ya en otros partidos, porque que queremos ir a Barcelona a ganar. El Barcelona es el Barcelona y va a jugar de 10, nosotros queremos hacer un buen partido allí", ha asegurado negando que el equipo se vaya a relajar por tener el objetivo máximos ya logrado.
El Cucho Hernández suma ya 15 goles y tres asistencias en la 25/26
"Me propuse marcar más goles esta temporada y por supuesto que siempre quiero más, no es que me quiera conformar ni mucho menos, quiero seguir hasta el último partido y seguir marcando; pero siempre he sido un jugador de fútbol de equipo, me gusta más que lo personal y creo que ese ha sido mi carácter todo el año. Siempre he pensado en el equipo y bueno, no está nada mal la cifra de 15 goles. Estoy muy conforme con mi trabajo sabiendo que tuve una lesión larga y me costó volver".
"Escuchar a la afición animarme es el premio a lo que hago cada día, que es trabajar para poder estar al nivel que quiero, descanso, me alimento como lo que un equipo de este nivel requiere... Quiero hacer historia, quiero seguir haciendo historia". "En la última ocasión intento definir a media altura para que no llegue el portero, pero me resbalo y sale rasa. Cosas que tendré que mejorar y que mejoraré.
El motivo por el que no puede irse de fiesta con sus compañeros
"Bueno, yo es que estoy en un momento en mi vida con el embarazo de mi mujer.... Así que yo estoy ya en otra. Yo quiero estar con ella, quiero estar con mi familia en casa, celebrarlo con ellos... Mis compañeros que salgan, que lo disfruten al máximo. Y nada, que lo disfruten también la gente. Espero que les haya gustado mucho", decía entre risas el Cucho Hernández.