La 'rajada' de Eder Sarabia, que puede pagarlo caro según el acta: "La expulsión es clara, pero el gol es gol; el error es grave y condiciona"

El técnico de los franjiverdes lamenta que Pétrot "midiera mal y llegara tarde" en la acción con Antony que le costó la roja, pero echa de menos haber empezado la segunda mitad con 1-2; pese a la derrota, ve a los suyos "con mala leche" y avisa: "Lo vamos a conseguir, como el año pasado"

"Hemos competido muy bien once contra once y con uno menos. Hemos hecho muchas cosas bien y hemos comprometido al Real Betis. Los jugadores se lo han dejado todo en el campo. Otra vez, algunas decisiones nos han hecho no poder desarrollar lo que nos habría gustado. Como tiene similitudes con la temporada pasada, va a pasar lo mismo", apuntaba Eder Sarabia a la finalización del partido en La Cartuja un Eder Sarabia que se refería en DAZN a las dos acciones polémicas antes de ir a sala de prensa: "La expulsión es clara. Mide mal y es un error. Jugándote lo que te estás jugando, el partido se desnivela. Pero el gol es gol. No lo había visto al descanso. Y, ahora, sí; la mano es involuntaria, pero da el pase y no hay inmediatez. El error es grave y ha condicionado el partido".

Diálogo con el árbitro y explicaciones

"No. No quiero seguir por ahí".

Dos finales por la permanencia

"Estamos bien. Hemos hecho un señor partido y hemos merecido más contra diez y contra once. El segundo ha sido un golazo. Hemos jugado con una personalidad enorme. Hemos generado ocasiones para hacer algún gol más. Es la línea. Llevamos tres partidos sin ganar y nos estamos imponiendo al rival. No son dos finales, es una: el domingo contra el Getafe CF. El año pasado pasó contra el Málaga CF y sabemos el camino".

Balance del partido

"Si ganas o puntúas, estás más cerca. Perdiendo hoy todo se comprime más y tenemos un partido menos. Esto ya lo hemos vivido. Es lo de la temporada pasada y, encima, con muchas cosas parecidas, con injusticias y demás. Esa mala hostia que tenemos, como nos pasó en Huesca, la vamos a poner el domingo. Tenemos que ir con la determinación de que acabe como la temporada pasada, con el objetivo conseguido".

El gol anulado a Diangana

"Es gol. Claramente. Todos los analistas, y tengo mensajes de árbitros, me dicen que es gol. Si André Silva hace gol, se anula. Pero, al dar el pase, se pierde la inmediatez. No se puede cometer ese error con lo que nos estamos jugando. Es gravísimo".

La roja a Pétrot

"Es otro error que no puedes cometer con lo que te juegas. La expulsión es clara y nos condiciona. Hemos pasado sufrimiento ante un rival que se ha metido en Champions, pero, aun así, hemos competido y tenido situaciones para hacer el empate. Al final de la primera parte, hemos sido muy superiores. Son errores que en momentos tan decisivos no puedes cometer".

Lectura positiva

"También sois vosotros los que tenéis que transmitir, vosotros. Hemos jugado contra un equipo que se ha metido en Champions, nos han anulado un gol, hemos sido muy superiores en mucho más tiempo, con uno menos también les hemos comprometido... La línea de juego es muy buena, pero eso lo tenéis que transmitir vosotros para no quedarse en el resultado. El año pasado, después de Levante y Huesca, lo vimos así. Pero el equipo está bien y con la misma determinación, porque el equipo conoce el camino".

Opciones de permanencia

"Estamos jodidos, frustrados e impotentes, con rabia. El año pasado, recuerdo las palabras de San Román después de perder en Huesca, y hoy ha sido lo mismo con Pedro Bigas, que ha levantado el ánimo. La gente estaba con fuerzas y determinación. Lo vamos a conseguir. Estamos con mala leche, pero lo vamos a conseguir”.

Ojo al acta: insultos... y disculpas

El acta de Díaz de Mera Escuderos recoge que la amarilla a Eder Sarabia fue "por realizar observaciones de carácter técnico" a una de sus decisiones, lo que no tendría mayores consecuencias de no ser por el anexo: "Tras finalizar el partido y una vez en el túnel de vestuarios, el entrenador visitante se dirigió hacia nosotros a viva voz en los siguientes términos 'sois unos sinvergüenzas, hijos de puta'. Estos hechos también fueron presenciados por el delegado informador. Minutos después, dicho entrenador se persona en el vestuario arbitral para disculparse por los hechos mencionados anteriormente".