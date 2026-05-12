Fornals explica sus lágrimas de emoción y desvela múltiples profecías de Champions en el Betis: "Había señales"

El '8' verdiblanco, firme candidato a jugar el Mundial con España tras su gran temporada, salió con los ojos vidriosos a atender a las cámaras y explicó el motivo: "El Betis me rescató de la oscuridad en un momento en el que ni yo creía en mí"

Con ojos rojos, llenos de lágrimas que pedían paso de manera irremediable. Así compareció ante las cámaras Pablo Fornals después del golazo con el que ha dado este martes la victoria al Real Betis ante el Elche CF (2-1), una diana que además certifica de manera matemática la presencia del club verdiblanco en la UEFA Champions League tras 21 años de espera. No se puede explicar más compromiso y arraigo que esa mirada vidriosa mientras en La Cartuja reían, lloraban y saltaban de euforia. Qué broche para un temporadón del castellonense, que suma ocho tantos y ocho asistencias con un rol omnipresente que merece de manera incontestable un sitio con España para el Mundial 2026.

Fornals desvela dos premoniciones en un Betis de Champions: "He tenido varias señales"

'¿Qué se siente cuando uno sabe que ha anotado un gol que pasa a la historia de este club?', le preguntan en DAZN. "Bueno, durante el día de hoy he tenido varias señales, varios conocidos amigos que habían soñado con que yo iba a ser. Y cuando he controlado la pelota sabía que era esa, que iba adentro. No sabía que iba a ser tan bonito pero sabía que iba adentro", ha relatado Fornals sobre ese exitoso presentimiento cumplido.

Pellegrini revelaba justo antes del partido de liga, precisamente ante el Elche, la charla previa en el vestuario terminó al grito de 'Hoy empieza el camino a la Champions'. Es decir, que la premonición es doble: "Eso es, ha sido una temporada de buenos momentos, de momentos malos también, pero yo creo que todos nos merecíamos esto y como decía el míster, como nos ha dicho a nosotros también, la jornada uno empezó nuestro camino y gracias a Dios culmina hoy a dos fechas de que acaba la liga".

"Estoy muy emocionado, porque va a ser, si Dios quiere, la primera vez que compita en Champions con este club que me rescató en un momento de oscuridad y siempre agradecido a ellos. ¿Qué le digo a la afición? Que lo disfruten porque esta noche es suya", ha añadido el centrocampista castellonense al borde de la lágrima. Felices lágrimas que luego ha explicado en su paso por la zona mixta del estadio de La Cartuja, donde Juanjo Ponce ha estado con la cámara de ESTADIO Deportivo para recoger las sensaciones del gran héroe de la clasificación para la Champions en el EuroBetis.

El héroe del Betis, cauto ante su posible presencia en el Mundial

"Imagínate, muy contento por todo, por cómo ha ido el partido en lo personal, por poder haber metido ese gol tan bonito, que además es muy importante para la afición y para el club, y estoy muy contento de poder haber certificado jugar el Champions en la temporada que viene con el Betis. Ha sido una temporada, yo creo que en los números, buena, haciendo historia en Europa, haciendo historia el día de hoy, consiguiendo la Champions. Es verdad que han habido días muy malos también, y somos conscientes, pero queríamos que hoy fuera uno de esos días que la afición guarda para siempre y estoy muy contento de haber podido participar en ello", ha explicado Fornals.

"Bueno, eso (ir al Mundial con la selección española) ya no es cosa mía, yo intento poner todo de mi parte. Al final sería muy egocéntrico, no tendría sentido ocultar esos días malos, porque creo que todos somos conscientes de que los ha habido, pero yo creo que el fútbol esta temporada nos ha dado días muy bonitos, como la noche de hoy", ha explicado.

El motivo de la emoción de Fornals en la celebración con un Betis de Champions

"El Betis me rescató en un momento en el que ni yo mismo creía en mí, y a través de los compañeros, de la ciudad, de la afición... pues creo que ha podido aflorar mi mejor versión esta temporada y yo personalmente este año he disfrutado mucho estando aquí en el Betis", ha manifestado, explicando que sus gestos al final eran para los suyos, otro motivo de máxima emoción:

"Una dedicatoria, he ido corriendo hacia ellos, para mi mujer y para mis niños que sufren cuando no estoy bien, los que sufren que entrene todos los días a las nueve o a las diez de la noche en casa y al final también es una forma de agradecerles que siempre estén conmigo".