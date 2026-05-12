Osasuna - Atlético en directo, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el duelo en El Sadar entre rojillos y colchoneros; Europa está en juego para los locales aunque sin perder de vista la permanencia; el cuadro colchonero llega herido pero con la firme intención de pelear hasta el final por la tercera plaza

¡Muy buenas tardes! Ya estamos en El Sadar preparados para vivir el partido entre Osasuna y Atlético. Estamos aún digiriendo la explosiva rueda de prensa de Florentino Pérez, que ha tenido para todo y para todos. El Atlético también ha recibido lo suyo.

Osasuna se juega mucho más que el honor en este tramo final. Undécimo con 42 puntos, empatado con Valencia, aún no está matemáticamente salvado pero se siente ya fuera de esta quema, y todavía tiene a tiro las plazas europeas.

Con cambio en la portería obligado, el equipo rojillo tratará de ganar y seguir vivo en la pelea por esa séptima plaza que da acceso a Europa . Se esperan algunas rotaciones en el cuadro de Lisci.

El Atlético llega herido y afronta hoy un trámite en una temporada que terminó en Londres cuando cayó eliminado en Champions League ante el Arsenal.

Con el cuarto puesto asegurado desde hace demasiadas jornadas y el tercero casi imposible -está a seis puntos del Villarreal con nueve en juego-, los de Simeone luchan simplemente por no dejarse ir.

Osasuna, a dos puntos de Europa y a cinco del descenso, dejaría lista la salvación si vence hoy, posiblemente incluso de manera matemática, y podría centrarse solo en la lucha por puestos de competición europea.

Los dos equipos ya están en las instalaciones de El Sadar preparados para vivir un partido de lo más intenso.

El Atlético de Madrid visita herido El Sadar y sin margen de error para intentar pelear por el último objetivo que le resta esta temporada: el tercer puesto del campeonato. La sensación colchonera es que la temporada se le ha escapado entre los dedos en apenas unas semanas, con el golpe de la final de Copa y el adiós a una nueva ilusión de la Champions en semifinales contra el Arsenal. Ahora todo pasa por agarrarse a la Liga como último salvavidas.

Tres partidos le restan a los de Simeone para acabar la temporada, tres partidos con un único objetivo de llegar con opciones de asaltar la tercera plaza de Liga en el último de ellos, ante el Villarreal, ya que ambos se verán las caras en La Cerámica en el cierre del curso. El cuadro colchonero se ha marcado como meta recuperar crédito en el campeonato doméstico y no perder esa condición de alternativa fuerte, ahora mismo arrebatada por los amarillos.

Osasuna, casi salvado, aún con opciones europeas

Por su parte, Osasuna se juega mucho más que el honor en este tramo final. Undécimo con 42 puntos, empatado con Valencia, aún no está matemáticamente salvado pero se siente ya fuera de esta quema, y todavía tiene a tiro las plazas europeas. Getafe, con tres puntos más, marca ahora mismo la frontera de la Conference League, mientras que Athletic Club y Real Sociedad también están en la pelea.

El margen es mínimo y el calendario, muy traicionero. Con enfrentamientos directos aún por disputarse, cualquier resultado puede alterar la clasificación. Osasuna sabe que sumar ante el Atlético no solo le hace celebrar la salvación sino que le mete de lleno en la pelea por Europa. En El Sadar, donde el equipo rojillo suele crecerse, la inercia invita a un partido incómodo, de ritmo alto, de disputa constante.

Lisci no podrá contar con Sergio Herrera tras su expulsión del viernes contra el Levante, por lo que dará la titularidad a un Aitor Fernández que cumplió en el partido en el Ciutat de Valencia.

El Atlético se agarra al último objetivo

Para el Atlético, aunque podría dedicarse ya a descansar, el calendario no concede tregua y lo primero es Osasuna. Las cuentas son tan simples como exigentes. El Villarreal suma 69 puntos por los 63 del Atlético. La distancia es considerable, pero no definitiva. Los rojiblancos necesitan hacer pleno y recortar en estas dos jornadas previas, esperando al menos un tropiezo castellonense frente a Sevilla o Rayo Vallecano. Solo así llegarían vivos al cara a cara final en La Cerámica. Eso sí, todo lo que no sea ganar hoy, directamente borra esa ecuación.

El problema es que el Atlético llega francamente tocado. No solo en lo emocional, por ese final de campaña ingrato, sino también en lo competitivo. La última derrota ante Celta de Vigo dejó sensaciones preocupantes, de equipo cansado, sin chispa, lejos de ese bloque reconocible que tantas veces sostuvo a Simeone. La Liga, donde ya habían bajado prestaciones en las últimas jornadas, se ha convertido ahora en una obligación más que en una oportunidad.

Y a todo eso se le suma un parte médico que condiciona cualquier tipo de planteamiento. Sin Giménez, Molina, Barrios, Julián Álvarez o Giuliano, entre otros, el técnico argentino vuelve a tener que recomponer piezas, ajustar roles y competir con lo justo. No es el mejor contexto para un equipo que necesita certezas inmediatas.