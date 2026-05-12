Pellegrini reabre el debate sobre su continuidad y saca pecho: "Parecía que éramos el peor de LaLiga y mira..."

Para el chileno, "no es el momento de conversar ahora" sobre" su presencia el curso que viene en el banquillo, que cualquiera daría por segura, y zanja con un "ya veremos qué pasa" la cuestión antes de enorgullecerse por una clasificación anticipada para Champions que merecían todos en La Cartuja

Sorprendía en los micrófonos de DAZN Manuel Pellegrini al esquivar la pregunta del compañero Fran Campos acerca de lo que parece una obviedad, máxime al tener contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027. El chileno, sin embargo, entiende que "no es un tema para conversarlo ahora, no es el momento" de su continuidad, zanjando la cuestión con un enigmático "ya veremos qué pasa más adelante" que, en cierta forma, coincide con el broche a su intervención posterior ante Edu Carrillo en los medios oficiales del Real Betis, apuntando el míster verdiblanco con esta frase: "Es un trabajo del que me alegro mucho, esa continuidad; ojalá siga en este camino".

En esos mismos micrófondos, el 'Ingeniero' no ocultaba su satisfacción: "Muy contento. Primero, porque se lo debíamos a la afición aquí en La Cartuja, porque habíamos tenido algunas derrotas feas esta temporada o empates que no gustaron mucho, pero creo que lo hemos compensado con esta clasificación para la Champions League dos fechas antes de que termine el campeonato. Muy contento también por el club, por sus dirigentes, por el cuerpo técnico que comando, por los jugadores... A pesar de todos los contratiempos que hemos tenido de lesiones o deportivos, de los que no es fácil levantarse psicológicamente, hay que hacerles una estatua, porque se lo merecen ampliamente".

Un balance incontestable

"Son seis años que seguramente nadie esperaba que estuviéramos siempre en Europa, mucho menos este sexto, controvertido en muchos aspectos. Parecía que éramos el peor equipo de LaLiga y, en la segunda vuelta, vamos terceros en el puntaje, clasificados a la UCL dos partidos antes... Los traspiés que uno tiene hay que saberlos superar. No sé qué nos habría pasado si, como el Celta, vamos ganando 3-0 y nos ganan 3-4, pero son cosas que suceden en el fútbol, que hay que saber absorber con cabeza fría, aceptando las críticas pero sabiendo cuál es el camino".

Se cierra el círculo con el Elche y aviso a navegantes: "Hay que saber manejarla"

"Se lo merecían todos. La afición nos ha apoyado en todas partes, en La Cartuja con el campo repleto, pero también cuando vamos fuera. Los jugadores también se lo merecían, porque muchos de ellos han sido objeto de crítica, que hay que saber aceptar pero también manejar. El cuerpo técnico y la plantilla éramos muy conscientes de lo que teníamos que hacer. El primer partido del curso fue ante el Elche y ya pusimos en la pizarra allí que se iniciaba el camino hacia la Champions. Este martes lo cerramos contra ellos y amarrando una UCL que hay que saber manejar también".

¿El primer sorprendido viendo cómo se encontró el Betis al llegar?

"Nunca me planteo objetivos previos y, cuando llegué, no era fácil. Por circunstancias económicas, se habían vendido muchos jugadores y no se fichó a nadie el primer año, aunque se había hecho una buena inversión en años anteriores. Partimos con algunos problemas, pero ya meternos ese primer año en Europa League fue un buen logro, que no se esperaban ni nadie me había exigido. Luego, se han sucedido los años y el equipo ha sabido rendir con independencia de los que se fueron o llegaron; también se han formado otros que tuvieron que salir".