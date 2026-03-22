Celta de Vigo 3-4 Deportivo Alavés: El Alavés firma una remontada histórica tras levantar un 3-0 ante el Celta

El Deportivo Alavés firma una remontada histórica ante el Celta de Vigo tras levantar un 3-0 en Balaídos

El Deportivo Alavés firmó una de las gestas más impactantes de la temporada tras imponerse por 3-4 al Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos. El conjunto vitoriano logró darle la vuelta a un marcador adverso de 3-0, demostrando una enorme capacidad de reacción, carácter y fe en un momento crítico del curso.

La victoria no solo supone tres puntos, sino un auténtico punto de inflexión para los de Quique Sánchez Flores, que consiguen salir de los puestos de descenso tras una actuación que quedará para el recuerdo.

Un inicio dominado por el Celta

El partido comenzó con un Celta muy superior, dominando el ritmo y generando peligro constante. Bajo la dirección de Claudio Giráldez, los gallegos aprovecharon los errores defensivos del rival para adelantarse con claridad.

El gran protagonista del primer tiempo fue Ferran Jutglà, que abrió el marcador y posteriormente amplió la ventaja con un doblete. Entre ambos tantos, Hugo Álvarez también vio portería, dejando el encuentro aparentemente sentenciado con un 3-0 antes del descanso.

El Alavés, superado en todas las líneas, mostró una imagen muy débil en defensa, acumulando errores que facilitaron el dominio local.

Un rayo de esperanza antes del descanso

Cuando todo parecía perdido, apareció Toni Martínez para recortar distancias justo antes del intermedio. Su gol, tras una buena acción colectiva, permitió al Alavés marcharse al vestuario con un 3-1 que, aunque insuficiente, mantenía una mínima esperanza.

Ese tanto resultó clave desde el punto de vista anímico, ya que dio alas a un equipo que necesitaba creer en la remontada.

La reacción tras el descanso

El paso por vestuarios cambió por completo el desarrollo del partido. Quique Sánchez Flores introdujo modificaciones decisivas, apostando por un planteamiento más ofensivo y dinámico.

El Alavés salió con una actitud renovada y pronto encontró premio. Ángel Pérez anotó el segundo gol tras aprovechar un error defensivo, acercando a su equipo en el marcador. Poco después, Toni Martínez volvió a aparecer con un potente disparo desde fuera del área para firmar el empate (3-3).

El Celta, que había sido dominador absoluto, se vio superado por la intensidad visitante y comenzó a mostrar dudas en defensa.

El gol de la remontada

La culminación de la remontada llegó de la mano de Abde Rebbach, quien firmó el 3-4 con una gran acción individual. El atacante definió con calidad ante la salida del portero, desatando la euforia en el conjunto vitoriano.

A partir de ese momento, el Alavés supo gestionar su ventaja, mostrando una solidez que había echado en falta durante buena parte del encuentro. Incluso en los minutos finales, el equipo resistió las acometidas del Celta, con intervenciones clave de su guardameta.

Un triunfo para creer

Esta victoria supone mucho más que tres puntos. El Alavés demuestra que tiene argumentos para luchar por la permanencia, dejando atrás una racha negativa y reforzando la confianza del grupo.

Por el contrario, el Celta dejó escapar un partido que tenía completamente controlado, evidenciando problemas defensivos que le costaron muy caros.

Ficha técnica

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Carlos Domínguez; Álvaro Núñez (Carreira, m. 53), Hugo Sotelo, Mingueza (Fer López, m. 53), Hugo Álvarez; Jones (Durán, m. 69), Ferran Jutglà y Borja Iglesias.

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco (Abde, m. 46), Parada; Ángel, Blanco, Ibáñez (Guridi, m. 46), Aleñá (Denis, m. 46); Toni Martínez y Lucas Boyé (Diabate, m. 46).

Árbitro: Miguel Sesma. Amonestó a Pacheco (m. 21), Javi Rodríguez (m. 47) y Fer López (m. 64).

Goles: 1-0 (m. 18) Jutglà 2-0 (m. 26) Hugo Álvarez 3-0 (m. 37) Jutglà 3-1 (m. 47) Toni Martínez 3-2 (m. 50) Ángel Pérez 3-3 (m. 73) Toni Martínez 3-4 (m. 78) Abde Rebbach

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports disputado en Balaidos