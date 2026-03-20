Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés: "Es importante que nadie entre en pánico"

El técnico madrileño ve a su equipo muy tranquilo y esperan que la experiencia de verse ahí abajo les ayude a sacar los próximos partidos adelante

El Alavés visita a uno de los equipos de moda en España, el Celta de Claudio Giráldez. Y lo hará este domingo con la soga del descenso a sólo dos puntos, la distancia que les separa del Elche. Y el entrenador del conjunto vitoriano, Quique Sánchez Flores, tiene muy claro lo que hay que hacer para que la cuerda no apriete que cada vez más.

Al menos, así de contundente ha sido en la rueda de prensa previa al choque con los gallegos: "Es vital mantener la portería a cero”. El preparador madrileño se presentó ante los medios con un curioso dato a exponer: el Alavés es el equipo que más minutos de tiempo añadido juega y el que más goles encaja en estos periodos extras: “Es algo que no es producto de las últimas semanas, es producto de una tendencia. Nos gustaría que fuesen justos con nosotros”.

A pesar de todo quiso ser positivo y prefirió destacar el partido que hizo su equipo ante el Villarreal: “Queremos mejorar individual y colectivamente, que esto es un camino que trazamos para todos juntos”.

Sobre el modelo de juego, Quique ha recalcado lo que le gusta a él, sobre todo, en circunstancias como estas: "Somos capaces de llegar en cuatro pases a campo contrario; evitamos riesgos, evitamos pérdidas en campo porque estadísticamente en campo propio teníamos muchas pérdidas y muchos goles también en esas situaciones”.

El entrenador albiazul matizó que “el juego no es directo, es un juego rápido” que les lleva a campo contrario. Aunque el Alavés ha caído en la clasificación en las últimas jornadas, su entrenador ve a los jugadores “tranquilos, súper concentrados, súper trabajadores, súper ordenados y súper obedientes”.

“Ya saben lo que es estar en últimas jornadas en situaciones más o menos límites”, reconoció y remarcó que “es importante que nadie en general entre en pánico, que los resultados no influyan”.

Así ve Quique Sánchez Flores al Celta

Sobre su próximo rival, el Celta, dijo que le gusta “mucho”. “Se nota que hay dos años detrás del trabajo de este equipo. Son valientes, es un equipo físico, es un equipo joven que sabe a lo que juega”, analizó.

“Nosotros volveremos a intentar meter el partido en lo más incómodo para un rival que en casa aprieta y luego nos lo va a poner difícil seguro”, adelantó. Respecto a mantener la portería a cero incidió en que “un equipo no puede estar 13 jornadas sin dejar la portería a cero”. “Eso es impensable y va muy en contra de los objetivos del club”, manifestó.