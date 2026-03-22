Alineaciones Celta de Vigo - Alavés: Onces posibles de Celta y Alavés en la jornada 29 de LaLiga EA Sports

Claudio Giráldez y Quique Sánchez Flores podrían realizar variaciones en sus respectivas alineaciones titulares, sobre todo los locales, que llegan tras disputar el duelo de Europa League frente al Olympique de Lyon el pasado jueves

Celta de Vigo y Alavés se verán este domingo en Balaídos, en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. Los de Claudio Giráldez, por un lado, vienen de clasificarse a cuartos de final de Europa League tras eliminar al Olympique de Lyon. Por su parte, Quique Sánchez Flores, que no ha podido ganar aún desde su llegada al banquillo babazorro, empató en la visita del Villarreal a Mendizorroza. Además, ambos técnicos podrían realizar cambios en sus onces iniciales con respecto a anteriores alineaciones.

Ilaix Moriba, baja obligada en el equipo de Claudio Giráldez

Ilaix Moriba apunta a ser una de las bajas más importantes en la convocatoria del Celta de Vigo para recibir al Alavés. El centrocampista de Guinea vio tarjeta amarilla en el duelo de la pasada jornada de LaLiga frente al Real Betis y tendrá que cumplir ciclo por amonestación de las mismas. Además, Miguel Román y Matías Vecino se encuentran en sus respectivos procesos de recuperación, manteniendo la duda con las fechas de su regreso. Por otro lado, Claudio Giráldez dejó fuera de la convocatoria a Starfelt y Marcos Alonso. En cualquier caso, todo parece indicar que Radu comenzará de inicio en Balaídos. Por delante podrían formar una línea de tres Javi Rodríguez, Aidoo y Álvaro Núñez.

Por otro lado, Carreira, Fer López, Hugo Sotelo y Mingueza podrían ser los hombres del centro del campo del Celta de Vigo en el choque de hoy frente al Alavés. Por último, los jugadores más adelantados del equipo de Claudio Giráldez podrían ser Javi Rueda, Swedberg y Jutglà, que viene de hacer gol en los dos últimos partidos. Por ello, el técnico se guardaría efectivos de lujo para la segunda parte o para cuando considere tomar una decisión en forma de sustitución.

Quique Sánchez Flores, con una baja importante en defensa

Quique Sánchez Flores afronta hoy su tercer partido al frente del banquillo del Alavés. Tras una derrota y un empate, el técnico del conjunto babazorro llega con el objetivo de lograr la primera victoria desde su llegada, que les permita alejarse de la zona de descenso. Para ello, el exentrenador del Sevilla no podrá contar con Yusi, un fijo en el lateral izquierdo que vio la quinta tarjeta amarilla en el choque de la pasada jornada ante el Valencia. Además, Facundo Garcés sigue siendo baja por su sanción y Protesoni por lesión muscular. De esta manera, todo apunta a que Sivera comenzará de inicio frente al Celta de Vigo. Tenaglia, Koski, Jon Pacheco y Jonny Otto podrían ser la línea defensiva de Balaídos.

Además, los jugadores del Alavés que podrían estar en el centro del campo son Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Carles Aleñá. Por ello, Toni Martínez y Lucas Boyé, como viene ocurriendo en las últimas jornadas de LaLiga EA Sports, serían los más adelantados y los hombres del gol en Balaídos, que llegan con la necesidad de ver puerta ante la situación de los de Quique Sánchez Flores en el campeonato doméstico. Por el momento, el equipo babazorro se sitúa en la decimo séptima posición de la tabla con 28 puntos, con todo por decidir de cara a las 10 últimas jornadas de la temporada.

Onces posibles de Celta de Vigo y Alavés

Celta de Vigo: Radu, Javi Rodríguez, Aidoo, Álvaro Núñez, Carreira, Fer López, Hugo Sotelo, Mingueza, Javi Rueda, Jutglà y Swedberg.

Alavés: Sivera, Tenaglia, Koski, Pacheco, Jonny Otto, Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Carles Aleñá, Toni Martínez y Lucas Boyé.