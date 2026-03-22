RC Celta de Vigo - Deportivo Alavés: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 29 de LaLiga

El Abanca Balaídos disfrutará de un Celta de Vigo - Deportivo Alavés con tres puntos muy importantes en juego para ambos equipos. Los de Giráldez buscarán la victoria que les permita soñar con jugar Champions League la próxima temporada

Celta de Vigo y Deportivo Alavés se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 29 de LaLiga que se disputará en Abanca Balaídos y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la tarde de hoy, domingo 22 de marzo.

Una cita que es muy importante para los dos conjuntos, sobre todo para el cuadro vasco. El conjunto babazorro necesita regresar a la senda de la victoria para poder alejarse de una zona de descenso que tan solo tiene a tan solo dos puntos. El Deportivo Alavés, dirigido por Quique Sánchez Flores, no gana desde el pasado 30 de enero. En cambio, el cuadro vigués llega tras ser eliminado en los octavos de final, algo que no quiere que afecte al buen rendimiento que está desempeñando en LaLiga. Los de Claudio Giráldez se encuentran a tan solo 3 puntos de la quinta plaza, que este año podría tener como recompensa un billete para la próxima edición de la Champions League.

A las puertas de los objetivos

Se miden dos equipos con objetivos distintos en este tramo final de temporada; los gallegos esperan tener un cierre de curso futbolístico ilusionante en el que aseguren su presencia en Europa por segundo año consecutivo. En cambio, el Deportivo Alavés desea resolver cuanto antes la compleja papeleta de la salvación. Una victoria del Alavés podría significar que el equipo de Quique Sánchez Flores respire y se aleje de la zona peligrosa de la tabla clasificatoria. Además, significaría la primera victoria del técnico madrileño como nuevo entrenador babazorro.

Los de Claudio Giráldez están viviendo una gran temporada a pesar de caer eliminados el pasado jueves ante el Olympique Lyon. Atraviesan un buen momento en el campeonato nacional de liga. En sus últimas diez jornadas han sido derrotados en tan solo tres partidos, acercándose así de forma considerable a la quinta posición que posee el Real Betis por el momento.

Celta - Alavés: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Celta ante el Deportivo Alavés, correspondiente al partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputará en Abanca Balaídos hoy domingo 22 de marzo de 2026, a partir de las 16:15 horas. Se espera una tarde soleada y una temperatura de 19º durante la hora del partido, excepcional para jugar al fútbol.

Celta - Alavés: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Celta - Alavés: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Abanca Balaídos. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.