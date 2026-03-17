Balaídos se acerca a su objetivo: ser sede del Mundial 2030

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, ya habría puesto sobre la mesa el nombre de Vigo y Valencia para reemplazar a Málaga y A Coruña en una reunión mantenida la pasada semana con la FIFA; aunque la visita a los estadios no sería hasta el próximo otoño

La insistencia de Abel Caballero, alcalde de Vigo, para que el Estadio de Balaídos sea una de la sedes del Mundial de 2030 empieza a surtir efecto. Han sido varios los intentos del primer edil de Vigo para que la Real Federación Española de Fútbol y su presidente Rafael Louzán atendieran las exigencias para que Vigo sea tomada en cuenta sobre todo a raíz de que Málaga y A Coruña hayan renunciado a ser una de las once sedes, por lo que ahora mismo hay dos vacantes, que todo apuntan serían para Valencia y Vigo.

Por su parte, Rafael Louzán, ha mostrado en más de una ocasión su intención de que tanto Mestalla como Balaídos puedan acabar entrando en la lista definitiva, y según apunta La Voz de Galicia, el presidente de la RFEF ha dado ya el paso ante la FIFA para que incluya a ambas ciudades, Vigo y Valencia, entre las sedes definitivas para el Mundial que España organizará en el verano de 2030 junto a Portugal y Marruecos.

Vigo y Valencia, más cerca de ser sedes mundialistas

Parece pues que, las contundentes reclamaciones de Abel Caballero han tenido el efecto deseado aunque recuerdan desde la Federación española que no visitarán Vigo en esta semana de marzo donde los técnicos encargados de revisar las sedes mundialista pasarán por Las Palmas, Sevilla, Bilbao y San Sebastián. La intención de Abel Caballero es que esta semana también visitaran Vigo en el día que estaba previsto que lo hicieran en A Coruña, pero no será finalmente así y habrá que esperar.

El motivo no es otro que es porque la propia FIFA es la que organia las visitas, y no la RFEF. Tras el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, habrá una nueva ronda de visitas ya en otoño, y ahí espera Louzán que se incluya a Vigo y Valencia en la gira, ya que el pasado miércoles, en la reunión celebrada en Madrid entre representantes de las administraciones españolas y la FIFA, se habló de Vigo y Valencia como dos opciones a suplir a Málaga y A Coruña.

Caballero: "Estamos en condiciones de acabar las obras para todos los requisitos de FIFA"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado este martes que están "en condiciones" de acabar las obras para cumplir "todos los requisitos" que impone la FIFA para que la ciudad sea sede del Mundial de 2030 y por eso ha vuelto a instar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a que lleve a su ciudad a la delegación del máximo organismo internacional.

"Yo los vuelvo a instar a que vengan de forma inmediata a ver el estadio de Balaídos y cómo estamos en condiciones de acabar las obras necesarias para todos los requisitos que marca la FIFA", ha sostenido el regidor vigués en un audio remitido a los medios de comunicación.

Caballero ha acusado al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, de no querer que la FIFA acuda a Vigo porque los representantes de la organización internacional le preguntarían "cómo quitaron a Vigo del medio" en la preselección de las candidatas a acoger el Mundial de 2030 y le demandarían "explicaciones". "Empieza a parecer que no están cumpliendo desde la Federación los códigos éticos de la FIFA", ha sostenido el alcalde vigués.