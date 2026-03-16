Órdago de Vigo al presidente de la RFEF: "Le exijo a Louzán que FIFA venga a Balaídos esta misma semana"

El alcalde de la ciudad olívica, Abel Cabellero, ha vuelto a reclamar el derecho de Vigo a ser sede del Mundial 2030, algo que se ganó con un "proyecto excepcional e imbatible"

A poco más de cuatro años para que tenga cita el Mundial de España, Portugal y Marruecos, las sedes del territorio nacional siguen sin estar confirmadas. En un principio, la Real Federación Española de Fútbol anunció que España tendría un total de 11 sedes, pero de esas once ya se han caído dos por renuncia, como son las de La Rosaleda de Málaga y Riazor en A Coruña, de ahí que las posibilidades de Balaídos en Vigo y el Nuevo Mestalla en Valencia hayan subido considerablemente.

En el caso de Valencia, tanto la RFEF a través de su presidente Rafael Louzán como el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, han mostrado públicamente su deseo de que las obras Nuevo Mestalla, que se reanudaron hace unos meses, cumple con los plazos previstos y pueda unirse como sede mundialista.

Sin embargo, en el caso de Vigo, las dudas son mayores, ya que Louzán no se ha pronunciado públicamente, lo que ha desatado las críticas de Abel Caballero, alcalde de Vigo, que está librando una batalla contra el presidente de la RFEF, al que ha exigido en más de una ocasión que acepte a Vigo como sede, incluso se ha dirigido por carta a Louzán para que "inmediatamente" traslade a la FIFA su nominación o en caso contrario lo haría él expresamente.

Abel Caballero recuerda que Vigo se ganó ser sede "a pesar de todas las trampas"

Ahora, tras la renuncia también de A Coruña, Caballero ha vuelto a la carga para exigir nuevamente que Vigo sea designada ya como sede y que la FIFA visite las obras del estadio de Balaídos. "Reclamamos nuestro derecho no porque se vaya Málaga y Coruña. Reclamamos nuestro derecho porque ganamos inicialmente a pesar de todas las trampas. Vigo va a ser sede porque nos la ganamos con un magnífico proyecto. Lo vamos a seguir peleando con uñas y dientes", ha dicho el alcalde en un audio remitido a los medios de comunicación.

Caballero ha recordado además que "Vigo presentó su solicitud para ser sede del Mundial en tiempo y forma". "Presentamos un proyecto excepcional, diseñado al detalle y con un aforo de 43.000. Era un proyecto imbatible, tan imbatible que ganó. Vigo ganó y tiene el derecho a ser ciudad sede", ha añadido el alcalde vigués.

Por todo ello, Abel Caballero ha mandado un claro mensaje: "Insto inmediatamente a Louzán a que traiga a la FIFA a ver el estadio de Vigo. Ya, de forma inmediata. Tienen que venir al estadio de Vigo, a ver las obras de reforma, el proyecto de 43.000 que enviamos. Le exijo a Louzán que FIFA venga esta misma semana".

Cabe recordar que los técnicos encargado de revisar las sedes mundialista están esta semana en España y visitarán Las Palmas, Sevilla, Bilbao y San Sebastián. También estaba previsto que visitaran A Coruña pero tras su renuncia queda la fecha libre, la cual ha pedido Abel Caballero para Vigo, aunque de momento la RFEF sigue sin pronunciarse, no estando así entre las elegidas.