Atlético de Madrid 0-1 Celta de Vigo: Radu y Borja Iglesias conquistan el Metropolitano

Triunfo de oro para los gallegos en su pelea europea ante un equipo colchonero al que le faltó finura en juego

El Celta de Vigo se ha hecho con tres puntos de oro en el Metropolitano, donde no había ganado nunca, con un extraordinario gol de Borja Iglesias. Un triunfo de peso ante un Atlético de Madrid que generó más juego y ocasiones pero al que le faltó finura en los metros finales para batir a un entonadísimo Radu.

Los de Giraldez meten presión al Betis por la quinta plaza y dan un paso de gigante para estar en Europa, independientemente de la competición. Lo hacen tras sumar su segunda victoria seguida, después de vencer la pasada jornada contra el Elche. El Atlético no pudo regalar un alegría a los suyos tras caer ante el Arsenal en la Champions.

Cierto es que el Atlético de Madrid llevó gran parte del peso del partido. Sin embargo, unas veces por desacierto de sus delanteros y otras por las grandes paradas de Radu, no marcó. Sí lo logró Borja Iglesias con una sutilísima gran vaselina en la segunda parte que vale tres puntos.

Con un ritmo bajo pero con dominio absoluto del Atlético de Madrid comenzó el partido. Con la lluvia como testigo, Baena tomó la batuta en los primeros compases para generar desde el medio. Precisamente un pase del andaluz encontró a Lookman quien, tras un gran control con la derecha, estrelló el balón en la cruceta de Radu (12').

Giménez, lesionado

El Atlético de Madrid, que poco después perdía lesionado a Giménez por un golpe con Borja Iglesias, jugaba con los tiempos. Cuando aceleraba entraban en juego Lookman y Sorltoh, con varios cabezazos, sin que ninguno de ellos genera un gran peligro definitivo. Radu estaba seguro. Rondaba el área de un Celta al que, por momentos, le costaba salir de su campo.

Un remate desde la frontal de Marcos Llorente, una falta que se fue fuera de Griezmann, otra acción de Sorloth... el Atlético de Madrid iba coleccionando ocasiones. Las estadísticas iban engordando, aunque el marcador no variaba. El Celta, por su parte, la única luz que encontraba la ponía Fer López, pero dejaba casi inédito de Oblak.

Segunda parte

El Celta dio un pasito adelante en la reanudación. Un ejemplo de ello fue una combinación colectiva que acabó con un disparo alto de Ilaix Moriba. La respuesta del Atlético fue casi inmediata y un centro de Baena fue rematado de espuela por Sorloth. Claro que Radu le negó el gol al noruego (52'). Paradón. Incluso Lookman se acercó después al gol, pero no precisó su remate en el segundo palo.

Sí lo hizo, y de qué manera, Borja Iglesias. El Panda, con un toque sutil de vaselina, batía a Oblak tras el pase de Swedberg. El Celta se adelantaba en el marcador (62'). Era casi el último servicio del delantero que salía del campo. Iago Aspas, Jutglá y Carreira entraban por el Panda, Pablo Durán y Núñez. Simeone replicaba con Vargas y Cubo por Le Normand y Baena.

Sorloth, de cabeza, y Llorente probaron fortuna sin tino. Más clara fue la de Cubo con un remate cruzado. Con todo parecía estar más cómodo el Celta en el juego. Otra vez Cubo probó a Radu con un cabezazo que repelió el meta visitante. Los intentos de los de Simeone fueron muriendo y el marcador no se movió.