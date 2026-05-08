Los movimientos del Atlético de Madrid para mejorar a Marc Pubill

La entidad colchonera quiere mejorar la situación del defensa que ha mostrado un notable crecimiento en su primer año en el club

Uno de los nombres que deja la temporada en el Atlético de Madrid es el Marc Pubill. El defensa catalán ha protagonizado una temporada ascendente en su primer año como colchonero, algo que no ha pasado desapercibido para nadie, tampoco para la propia entidad. De ahí que haya movido ficha para mejorar la situación del jugador.

Tanto es así que, según el Diario AS, el Atlético de Madrid ha iniciado conversaciones con la parte de Pubill para elevar sus emolumentos y que estén más acorde al estatus que el defensa ha adquirido en el segundo tramo del campeonato. El futbolista tiene contrato con el club hasta el año 2030, aunque la idea que es mejore su situación y reconocer así el rendimiento que ha ofrecido en el equipo de Diego Pablo Simeone, actuando en distintas posiciones.

La temporada ascendente de Marc Pubill

Marc Pubill fue firmado por el Atlético de Madrid desde el Almería en unas condiciones que no le hacían ser de los escalones más alto en la plantilla. Durante los primeros meses no tuvo demasiado protagonismo en el equipo, pero desde el mes de diciembre ha ido creciendo y entrando más en los planes de Simeone. A su puesto habitual de lateral derecho, añadió el registro de central para mostrar máxima fiabilidad en el eje de la zaga.

Incluso algunas quinielas sitúan a Marc Pubill entre los serios candidatos a estar en la lista de la selección española para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Habrá que esperar para saber si finalmente Luis de la Fuente se lleva, aunque en cualquier caso ya está hace tiempo en el radar del seleccionador.

Si finalmente acaba yendo al Mundial sería un salto más para Pubill, en quien se tiene una gran fe en el Atlético de Madrid por sus condiciones mostradas y su juventud. Eso ha provocado el deseo de la entidad de mejorar la situación del defensa y que sus emolumentos estén más acorde con ese nuevo rol en el equipo. Las conversaciones podrían llegar pronto a buen puerto.

En su primera temporada con el Atlético de Madrid, Marc Pubill ha disputado un total de 32 partidos entre las distintas competiciones. Lo ha hecho después de que en los primeros meses no tuviera demasiada presencia, y además en una posición que podría sorprender inicialmente como la de central. Uno de los jóvenes valores que, sin hacer demasiado ruido, ha mostrado su solidez y solvencia en la campaña.