Simeone: "Ha sido una temporada difícil de explicar"

El entrenador del Atlético de Madrid defiende su trabajo y el de sus jugadores tras una temporada más en blanco

El Atlético de Madrid, con la clasificación a la Champions League en el bolsillo, encara la recta final de temporada con tranquilidad. La eliminación de la Champions League ha dejado sin final al equipo rojiblanco, un duro golpe que los atléticos tratan de digerir. "Estar tan cerca, siempre te hace sentir que puedes seguir estando. Te da bronca y decepción, pero hoy estoy bien. Me pregunto y me digo a mí mismo: tengo que ser agradecido. Agradecido a todo lo que nos está pasando en estos años. Desde donde salimos, que lo recuerdo claramente, a donde estamos ha sido un crecimiento tremendo", enfatizó Simeone durante su larga respuesta inicial en la conferencia.

El Atlético ya ha asegurado su clasificación para la Champions League por decimocuarto año seguido. "Claro que es importantísimo, es el primer objetivo que tiene el club. De la misma manera que el primer objetivo que tienen el Real Madrid y el Barcelona es salir campeón, nuestro primer objetivo es estar en Champions y nuestra búsqueda es intentar acercarnos a poder salir campeones en algún momento", expresó.

"Ha sido una temporada difícil de explicar. Por un lado, uno se encuentra con una final de la Copa del Rey, que se escapa por los penales, y una semifinal de la Champions League competida de una manera extraordinaria por el equipo, con el anterior partido de cuartos de final con el Barcelona increíble. Creo que, desde lo que pudimos dar, dimos absolutamente el máximo y más todavía, que es dificilísimo llegar a lugares en los que hemos estado esta temporada", reivindicó en la rueda de prensa tras el entrenamiento.

El futuro del Atlético de Madrid está en los jugadores

En cuanto al futuro, Simeone insiste con los jugadores: "Esto va de buenos jugadores. Y, después, la capacidad de los entrenadores, los preparadores físicos y la gente que los rodea para potenciarlos, pero esto va de jugadores. Estamos en esa búsqueda de seguir creciendo. Ya pasaron dos días que tienen que pasar de enojo, tristeza y demás, y ahora otra vez a seguir peleando", enfocó el técnico, cuyo equipo se enfrenta este sábado ya al Celta.

En ese sentido, Simeone remarcó el entusiasmo que genera tener los jugadores que tiene para el futuro. "Mirad la plantilla que tengo, eso es lo que me ilusiona", aseguró el entrenador argentino, que reveló el “agradecimiento” que los transmitió el jueves a los futbolistas "por la temporada extraordinaria a nivel competitividad".