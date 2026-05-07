Giro de Italia 2026 | Etapa 1, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Nessebar - Burgas

El 109º Giro de Italia arranca en 2026 desde Bulgaria, que acoge las tres primeras etapas y donde se espera que uno de los grandes velocistas sea la primera 'maglia rosa'

Bulgaria, un país con poca tradición ciclista, acoge las tres primeras etapas del 109º Giro de Italia, que arranca este viernes 8 de mayo de 2026 con una etapa llana entre Nessebar y Burgas, ideal para velocistas y para que sirva de aperitivo para lo que llega luego.

Aunque en estas primeras etapas no habrá gran cosa en juego, pese a que las dos siguientes son de media montaña, los ciclistas tienen que estar muy atentos, ya que si bien no pueden ganar el Giro, sí que lo pueden perder. Una caída en la primera etapa dejó a Mikel Landa fuera de carrera hace un año, cuando aparecía entre los favoritos para hacerse con la general o, al menos, para pelear por las primeras posiciones.

Jonas Vingegaard aparece como gran favorito para el triunfo final y, entre los españoles, Enric Mas sobresale en un Movistar Team que también ha apostado por Javi Romo, Raúl García Pierna o el andaluz Juanpe López.

Junto a ellos se podrá ver en las carreteras búlgaras e italianas a veteranos y ciclistas consolidados como Marc Soler, David de la Cruz, Diego Pablo Sevilla y David González o jóvenes como Igor Arrieta y Markel Beloki.

Perfil de la etapa 1 del Giro de Italia 2026

La etapa 1 del Giro de Italia 2026, que se celebra este viernes 8 de mayo, comienza en Nessebar y termina en Burgas, en Bulgaria. Se trata de una etapa de perfil llano con dos dificultades montañosas que no deben impedir una llegada masiva, salvo que una escapada cuaje y lo frustre todo.

Las cotas montañosas son cuarta categoría, los pasos por el Pico Agalina, en los kilómetros 84 y 106, que ni siquiera tienen entidad como para producir alguna sorpresa o corte en el pelotón.

La salida neutralizada en Nessebar se dará a las 12:50 (hora peninsular española) y la llegada está prevista a las 16:15 horas.

Horario y dónde ver por televisión y online la 1ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 1 del Giro de Italia 2025 a partir de las 12:30 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2025 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.