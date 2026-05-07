Enric Mas responde a la ambición del Movistar Team antes del Giro: "El trabajo está hecho para intentarlo y estar en el podio"

El líder del Movistar Team se estrena en la ronda italiana, donde aparece en un grupo de favoritos por detrás del gran candidato: Vingegaard

Enric Mas se estrena en un Giro de Italia a sus 31 años después de haber participado en muchas ocasiones en el Tour de Francia y de haber logrado grandes resultados en la Vuelta a España, en la que ha alcanzado varios podios.

El ciclista balear se aventuraba como uno de los grandes favoritos de la ronda italiana, pero lo es aún más tras las importantes bajas de los últimos días (Joao Almeida, Richard Caparaz, Mikel Landa...) que han reducido considerablemente el número de candidatos a la victoria final.

La duda con el líder del Movistar Team estaba en lo poco que ha corrido este año y en los pobres resultados que ha hecho. Enric Mas se vio condicionado por una caída a principios de temporada que cortó su plan y ha corrido menos de lo que esperaba. Y en peores condiciones. El de Artá empezó con un segundo puesto en una de las clásicas que componen la Challenge de Mallorca (Trofeo Ses Salines), pero tras esto vino el parón y sólo participó en la Clásica Terres de l'Ebre para foguearse de cara a una Volta a Catalunya en la que no destacó nunca y que acabó en la 22º posición de la general.

Dudas con estado de forma de Enric Mas

Por eso no hay certeza de en que estado de forma llega, aunque él deja claro que está en perfectas condiciones para dar guerra en el Giro de Italia 2026. “La verdad es que me encuentro bien”, asegura en Eurosport, donde respalda a gran apuesta que ha hecho el Movistar Team para llevar un gran equipo acompañándole en la ronda italiana.

“Hemos hecho un buen bloque y creo que el equipo está muy bien”, asegura el ciclista insular, que estará en tierras italianas junto a, entre otros, Einer Rubio, Javi Romo, Juanpe López, Orluis Aular o Raúl García Pierna, un gran conjunto para poder pelear por todo.

“El trabajo está hecho para intentarlo y estar en el podio”, añade Enric Mas sobre sus posibilidades en el Giro 2026, que tiene estudiado al detalle. El del equipo Movistar reconoce que las montañas "son durísimas" en general, aunque apunta claramente a una etapa concreta: "La etapa 20 es de las más duras y la más bonita".

Mas sólo ha oído cosas buenas del Giro

El corredor español sabe dónde se mete, pero también ha preguntado y sólo ha oído cosas buenas del Giro de Italia, en el que se estrena. “Dicen que es la carrera más bonita del año. (…) Todos me hablan muy bien del Giro. Vamos a disfrutarlo”, avisa un mas que reconoce que, ahora mismo, todo es "un poco interrogante" sobre lo que se va a encontrar y cómo se va a adaptar.

Enric Mas aparece en un grupo de favoritos que están un escalón por debajo del gran candidato a ganar esta edición del Giro de Italia: el danés Jonas Vingegaard. Egan Bernal (Ineos), Adam Yates (UAE), Giulio Pellizzari (Red Bull Bora), Giulio Ciccone (Lidl Trek)… son las otras alternativas y nombres propios que aparecen como candidatos a estar en las primeras posiciones en la ronda transalpina.