El Movistar presenta a su líder para el Giro de Italia

El certamen italiano comienza este viernes y cada vez están más claros los participantes de cada equipo. En Movistar la principal espada será Enric Mas

Enric Mas, a la izquierda, será el encargado de liderar a Movistar en el Giro de Italia.IMAGO

Enric Mas será el líder del Movistar en el Giro de Italia que comienza el viernes en Bulgaria, carrera en la que el ciclista balear debutará con la idea de luchar por la general, dentro de un equipo equilibrado que combina experiencia en grandes vueltas, promesas emergentes y versatilidad para afrontar todo tipo de etapas.

Según informó el equipo español, Mas (Artá, 31 años) llevará los galones en una formación que completa el venezolano Orluis Aular, que aportará velocidad en las llegadas masivas, mientras que Javier Romo y el colombiano Einer Rubio serán piezas clave en la montaña. Iván García Cortina ofrecerá opciones en etapas quebradas y llegadas explosivas, junto al italiano Lorenzo Milesi, especialista en contrarreloj.

Completan el bloque Juanpe López, con experiencia contrastada en la ronda italiana, y el portugués Nelson Oliveira, cuya labor será fundamental en el control de carrera y el apoyo estratégico en momentos clave.

La edición 2026 del Giro, que concluirá el 31 de mayo, presenta un recorrido innovador con salida inédita en Bulgaria, lo que añade un atractivo especial a una prueba que mantiene su esencia con el final en Roma, por cuarta edición consecutiva, octava en la historia, tras arrebatarle ese privilegio a Milán, que acogió el cierre de la prueba en 79 ocasiones.

Movistar Team afronta este desafío con la ambición de ser protagonista en la general y buscar triunfos parciales a lo largo de las tres semanas de competición, según anunció la escuadra.

El sustituto de Pogacar en el Giro de Italia

En ausencia de Tadej Pogacar, Isaac del Toro y Joao Almeida, el británico Adam Yates, reciente vencedor de O Gran Camiño, será el jefe de filas del UAE en la 109ª edición del Giro de Italia.Yates tendrá la responsabilidad de luchar por la general con un equipo que completan Igor Arrieta , Mikkel Bjerg , Jhonatan Narváez , Marc Soler y un par de debutantes en grandes Vueltas, Jan Christen y António Morgado .

Cabe recordar que el UAE ha cosechado grandes éxitos en los últimos años en el Giro. El equipo emiratí ha subido al podio en cada una de las últimas tres ediciones, con la victoria de Tadej Pogačar en 2024, seguida del tercer puesto de João Almeida en 2023 y el segundo lugar de Isaac del Toro la temporada pasada.

Van Aert tiene un nuevo reto en su cabeza tras cargarse a Pogacar

Por otro lado, el ciclista belga Wout van Aert, flamante campeón de la París-Roubaix en una trepidante carrera en la que se impuso al intratable esloveno Tadej Pogacar, ha confesado que su gran objetivo es ganar un Mundial en carretera.

"Ser campeón del mundo en ruta", contestó el belga del Visma-Lease a Bike, de 31 años, preguntado en una entrevista con el diario local DH Les Sports, publicada este martes, sobre cuál sería el objetivo que elegiría para el resto de su carrera.

Van Aert recordó que tiene "algunos maillots arcoíris en casa, gracias al ciclocross, pero ya queda lejos", pues el último data de 2018: "Sería fantástico volver a llevar ese precioso maillot, aunque sé que será difícil".No obstante, reconoce que su reto es muy complicado: "Incluso en mi mejor forma será complicado batir allí a alguien como Pogacar. Pero estoy motivado para intentarlo. Y quizá todavía quede Abu Dabi como oportunidad en 2028".