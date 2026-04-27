El Movistar Team cambia de planes con Nairo Quintana tras su gran triunfo en Asturias

Dos días después de ganar la Vuelta a Asturias a sus 36 años, el ciclista colombiano volverá a correr, ahora en el Tour de Romandía, y será el líder junto a Pablo Castrillo

Las carreras españolas siguen lanzando al Movistar Team. Tres años después volvía a ganar dos carreras por etapas en un mismo año. Cuatro años hacía que Nairo Quintana no ganaba una carrera. Y, por si fuera poco, los puntos sumados por el joven Diego Pescador coronaron al equipo telefónico en la Vuelta a Asturias y le permitieron subir un escalón en el ránking UCI.

Nairo Quintana se llevaba la general por delante del joven Adrià Pericas (UAE) y de su compañero Diego Pescador. Es la segunda prueba, tras el triunfo de Iván Romero en Andalucía, que el conjunto español logra en la presente campaña. Y a ella añadió el triunfo del propio Quintana en la etapa reina de la Vuelta a Asturias 2026 y el triunfo por equipos.

A sus 36 años, Quintana respondió en la última etapa de la ronda asturiana, con final en Oviedo, a todos los ataques de Pericas en las últimas dificultades y entró cuarto en meta, detrás de su rival -segundo-. Los 125 puntos que se embolsó como campeón, más los 84 de Pescador, como tercero, unidos a los sumados en los días anteriores, dieron al Movistar Team un total de 221 puntos, más del doble que el otro equipo World Tour presente, el UAE Team Emirates, que se quedó en 106.

El buen hacer en tierras asturianas le ha permitido recuperar esta semana el puesto 17º del ránking UCI por equipos, justo antes de que llegue la parte importante de la temporada, cuando comienzan las grandes vueltas, en las que el equipo telefónico suele lograr su mayor puntuación.

Comienza el Tour de Romandía, con Pogacar

Precisamente, la última gran cita antes de que comience el Giro de Italia la próxima semana arranca este martes. El Tour de Romandía acoge a algunas de las grandes estrellas del pelotón, entre las que se encuentra el número uno, Tadej Pogacar. Y también su compatriota Primoz Roglic, el alemán Florian Lipowitz, los italianos Antonio Tiberi y Lorenzo Fortunato, Lenny Martinez...

El equipo Movistar, por su parte, presenta un equipazo que estará encabezado por... Nairo Quintana. Apenas dos días después de coronarse en la Vuelta a Asturias, el ciclista colombiano volverá a competir en una cita exigente y junto a los mejores del mundo.

Nairo Quintana repite en Suiza

El genio de Cómbita no partía a priori como la mejor opción del conjunto español, pero viendo su rendimiento en el Principado, nadie descarta que vaya a intentar, al menos, luchar por alguna de las etapas alpinas y dejarse ver con los mejores.

A priori, las opciones del Movistar Team pasaban por el ecuatoriano Jefferson Cepeda para buscar las llegadas masivas y por el aragonés Pablo Castrillo para la clasificación general.

Junto a ellos estarán en el Tour de Romandía 2026 el también aragonés, de Sabiñánigo, Jorge Arcas, el italiano Davide Formolo, el checo Pavel Novak y el último fichaje del Movistar, el polaco Filip Maciejuk.

Viendo el potencial de los rivales, ir a por el triunfo en la general se antoja imposible, pero no pelear por victorias parciales y por clasificar a Castrillo, Quintana o Cepeda lo más arriba posible.