El Movistar Team se queda a un paso de su gran objetivo

El equipo telefónico y Nairo Quintana afrontan con todo de cara la última etapa de la Vuelta a Asturias 2026

El Movistar Team llega a este domingo con la opción de ganar dos carreras en una misma temporada, algo que no lograba desde 2023. Si ya en la Vuelta a Andalucía rompió esa racha que le impedía ganar pruebas de más de un día tras el triunfo de Iván Romeo, el que tiene en su mano lograr la segunda victoria del año es un Nairo Quintana que pudo mantener su ventaja en la penúltima etapa de la Vuelta a Asturas 2026.

El corredor mexicano Edgar Cadena, del equipo Storck MRW Bau, fue el ganador de la tercera etapa, con final en Vegadeo. El ciclista norteamericano saltó del pelotón a 28 kilómetros de meta, alcanzó al español del Burgos BH Carlos García Pierna y le soltó seis kilómetros más tarde para encarar en solitario hacia la meta.

Sin ser un peligro en la general, los favoritos le dejaron ir y llegaron a 26 segundos, en un grupo con una veintena de componentes donde estaban los primeros clasificados, entre ellos Nairo Quintana, Adrià Pericas (UAW), Samuel Fernández (Caja Rural) y el también colombiano del Movistar Diego Pescador, que ocupa la cuarta plaza en la general.

Pese a no tener la dureza de la segunda etapa, la jornada disputada entre Figueras y Vegadeo tuvo dos dificultades notables, sobre todo el largo Alto de la Bobia, de primera categoría, además del Alto de Ouroso, de segunda categoría y con 10 kilómetros al 4% de desnivel, clave en el triunfo de Cadena.

Nauro Quintana, que podría lograr en Asturias un bonito colofón a una carrera que acaba este año, dejaba claro antes de la salida que la general era el objetivo marcado. "Tenemos un equipo sólido y estamos listos para responder a cualquier ataque y defender el liderato hasta el último metro", afirmaba el colombiano.

Este domingo, tendrá que defenderlo con medio minuto de ventaja sobre Pericas y contra el poder del UAE en una etapa de 152 kilómetros entre Lugones y Oviedo, que tiene tres dificultades, dos de ellas -de 2ª y 3ª categorías- en los quince últimos kilómetros. Ahí estará el triunfo de esta Vuelta a Asturias.

Clasificación de la etapa 3 de la Vuelta a Asturias 2026

1. Cadena, Edgar (Team Storck - MRW Bau) 04:08:34

2. Baroncini, Filippo (UAE Team Emirates-XRG) + 26

3. Zemke, Jermaine (REMBE | rad-net) + 26

4. Munoz, Hodei (Spain) + 26

5. Lastra, Jonathan (Euskaltel-Euskadi) + 26

Clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026 tras la etapa 3

1. Quintana, Nairo (Movistar Team) 10:50:30

2. Pericas, Adria (UAE Team Emirates-XRG) + 31

3. Fernández Garcia, Samuel (Caja Rural-Seguros RGA) + 01:22

4. Pescador, Diego (Movistar Team) + 01:25

5. Juaristi, Txomin (Euskaltel-Euskadi) + 01:34

6. Cadena, Edgar (Team Storck - MRW Bau) + 02:21

7. Lastra, Jonathan (Euskaltel-Euskadi) + 04:01

8. Diaz, Jose Manuel (Burgos Burpellet BH) + 04:01

9. Chumil, Sergio (Burgos Burpellet BH) + 04:01

10. Smith, Adam (AVC Aix-en-Provence Dole) + 04:14