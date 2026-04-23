El Movistar Team recupera a su gran promesa

Tras casi año y medio sin competir en condiciones y ocho meses parado, Pelayo Sánchez encabeza el equipo que compite, junto a Nairo Quintana y Diego Pescador, en la Vuelta a Asturias 2026

Sin el local Iván García Cortina, centrado en las clásicas, pero con el esperado regreso del otro ciclista asturiano del Movistar Team, Pelayo Sánchez, llega el equipo español a una Vuelta a Asturias donde siempre da la cara y en la que espera seguir sumando puntos en tierras españolas, como hiciera hace unos días en O Gran Camiño.

Precisamente, en la cita gallega ganó Carlos Canal su primera etapa como profesional. Con él, el Movistar Team sacaba pecho y anunciaba que ya habían completado el círculo de triunfos toda la generación que joven a la que dio continuidad en los últimos años y en la que están Javi Romo, Jon Barrenetxea... De esos 'pingüinos', como los llamo Chente García Acosta, el primero en destacar fue Pelayo Sánchez, quien se destapó en 2024 como el llegador más importante para el cuadro telefónico y entre sus victorias, sobresalió una en el Giro de Italia con la que se dio a conocer al gran pelotón.

Sin embargo, desde entonces todo han sido sinsabores y prácticamente lleva año y medio en blanco. El pasado año comenzó más despacio y se quedó sin Giro después de que un herpes le obligara a parar en el arranque de las clásicas de primavera. Luego, adelantó plazos y tuvo una recaída en el Campeonato de España. Y, por último, unos problemas de rodilla le obligaron a pasar por el quirófano a final de año. No compite desde septiembre, cuando lo hizo ya mermado por esos dolores que sentía en la rodilla, que le impedían rendir.

El mismo Pelayo Sánchez lo reconocía hace unos días a Marca, que prácticamente, desde 2024, no puede competir sin problemas. "No compito desde el 14 de septiembre y en condiciones prácticamente desde 2024. Al final es un periplo un poco largo, que hasta se hace largo de contar aquí, imagínate vivirlo. Todo empezó con unos problemas de salud en la Strade Bianche de 2025...", recordaba, una "fiebre" que no parecía nada, que se complicó y que, tras valorar que se había producido por la picadura de una garrapata, se confirmó que era por un herpes zóster, que le provocó una bajada de defensas.

Ahora, el Movistar Team lo anuncia al frente de un equipo que, en la Vuelta a Asturias 2026, va con la intención de sumar triunfos con el joven colombiano Diego Pescador y con su 'padrino' en el Movistar, Nairo Quintana. Y, junto a ellos, cuatro jóvenes que apuntan mucho para el futuro: Markel Aranaz, Sebastian Castro, Javier Cubillas y Roger Pareta.

El UAE, con Pericas y Torres

El Movistar Team es uno de los dos equipos World Tour que compiten en la prueba asturiana, el otro es el potente UAE Team Emirates, que irán comandado por otro joven español, Adrià Pericas, y donde también destaca el italiano Filippo Baroncini. Jaime Torres también está en un grupo con menos nombres conocidos que el Movistar para el gran público.

Junto a ellos, los españoles ProTeam Caja Rural - Seguros RGA y Euskaltel - Euskadi también llegan con algunos de sus mejores hombres, y destaca la presencia de muchos valores españoles en la selección sub-23, que en Asturias va con equipo propio y con Vicent Zaragoza, Óscar Vian, Hodei Muñoz, Igor Iriarte, Pelayo Alonso, Aimar Alarcia y Aimar Tadeo.